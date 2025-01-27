Доходы ФЛП – какие суммы не надо облагать налогом

Какие суммы дохода ФЛП может не облагать налогом — полный список
Не все доходы физического лица-предпринимателя, поступающие на счет, нужно облагать налогами. Существуют исключения, в частности для финансовых грантов из бюджетов или государственных целевых фондов. То есть суммы не надо включать в декларацию за отчетный период.
Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.
Согласно статье 292.11, в состав дохода плательщика единого налога не включаются "суммы средств целевого назначения, поступившие от Пенсионного фонда и других фондов общеобязательного государственного социального страхования, из бюджетов или государственных целевых фондов, в том числе в рамках государственных или местных программ".
В постановлении Кабинета Министров от 18 августа 2021 года №867 говорится, что предоставителями бюджетных грантов являются:
- Украинский культурный фонд;
- Фонд развития предпринимательства;
- Украинский молодежный фонд;
- Украинский ветеранский фонд.
Так что в случае получения предпринимателем финансового обеспечения от одного из указанных фондов в рамках своих КВЭД облагать налогами такое поступление не нужно.
Что касается небюджетных грантов, то они подлежат декларированию и налогообложению по общим правилам, установленным НКУ для физических лиц (НДФЛ и военный сбор). Но только в случае производства или реализации за эти средства товаров, предоставления услуг и т.п. в пользу предоставителя гранта.
Какие еще доходы не облагаются налогом
Платчики ЕН не должны указывать в декларациях такие денежные поступления:
- суммы налога на добавленную стоимость;
- средства, полученные по внутренним расчетам между структурными подразделениями плательщика единого налога;
- финансовую помощь на возвратной основе, которую вернули в течение 12 календарных месяцев;
- деньги (аванс, предоплата), которые возвращаются покупателю товара, если это происходит вследствие расторжения договора или по письму-заявлению о возврате средств;
- суммы, поступившие в качестве оплаты товаров (работ, услуг), реализованных в период уплаты других налогов и сборов, стоимость которых была включена в доход юридического лица при исчислении налога на прибыль предприятий или общего налогооблагаемого дохода ФЛП;
- суммы НДС, поступившие в стоимости товаров, отгруженных в период уплаты других налогов;
- средства и стоимость имущества, внесенные учредителями или участниками плательщика единого налога в уставный капитал такого плательщика;
- деньги в части излишне уплаченных налогов и сборов, суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, которые возвращаются из бюджетов или государственных целевых фондов;
- облагаемые дивиденды, полученные юридическим лицом от других плательщиков;
- суммы и стоимость имущества, полученных юридическим лицом в виде бюджетного гранта, при условии его целевого использования;
- пассивные доходы в виде процентов, начисленных на остаток средств на счете плательщика единого налога 3 группы — электронного резидента (е-резидента) в банке.
Важно отслеживать такие финансовые поступления и отделять от обычного дохода ФЛП, иначе контролирующий орган начислит большую сумму налога, чем на самом деле надо уплатить.
Напомним, украинцы должны декларировать имущество и доходы каждый год, отчитываясь перед налоговой. Документ подают как физические лица, так и ФЛП на общей системе, до 1 мая.
Также мы писали, что ФЛП могут не только оштрафовать за несоблюдение законов, но и привлечь к уголовной ответственности. Жесткие санкции грозят за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах и другие серьезные нарушения.
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