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Кримінальне покарання ФОП — за яку суму боргу загрожує в'язниця

20 січня 2025 11:05
Єлизавета Супівська - редактор
Кримінальна відповідальність ФОП – кому загрожує в'язниця
Гривні різних номіналів. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Ухилення від сплати податків карається великими штрафними санкціями. У разі наявності значної суми боргу лише фінансовою відповідальністю не обійдеться. За такий злочин фізичну особу-підприємця можуть позбавити волі на кілька років.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує за борги у великих розмірах.

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Здебільшого до ФОПів застосовують адміністративне стягнення, коли мова заходить про ухилення від сплати податків і заборгованість перед бюджетом. Але штрафи — це частина покарання, оскільки за умови податкового боргу у великих розмірах ситуацію можуть кваліфікувати як кримінальний злочин.

Важливо врахувати фактор умисної несплати фінансового зобов’язання. Від цього залежить як розмір штрафної санкції, так і вірогідність бути притягненим до кримінальної відповідальності. Таке покарання може настати у випадку заборгованості ФОПа на суму:

  • понад 1 080 000 грн — загрожує штраф або позбавлення волі на строк до 3 років;
  • понад 3 240 000 грн — загрожує штраф або позбавлення волі на строк до 5 років.

Згідно зі статтею 212 Кримінального кодексу України, фізичну особу-підприємця звільняють від відповідальності у разі сплати повної суми податкового боргу разом із відшкодуванням шкоди, завданої державі через несвоєчасне надходження платежів у бюджет.

Плюс ухилення не вважається умисним, якщо платник досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу.

Інша причина визнання дій неумисними — придбання, створення, одержання чи використання об’єктів, відносно яких ФОП подав одноразову (спеціальну) добровільну декларацію і сплатив узгоджену суму збору відповідно до підрозділу 9-4 розділу XX ПКУ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для ФОПів запровадили військовий збір із січня 2025 року та повернули обов’язок сплачувати єдиний соціальний внесок. Це призведе до збільшення податкового навантаження, особливо в підрахунку за весь рік. Суми до сплати за 12 місяців для ФОПів різних груп можуть неприємно вразити.

Також ми писали, що деякі українці зобов’язанні подавати в контролюючий орган декларацію про майновий стан і доходи. Це стосується ФОПів на загальній системі оподаткування, осіб з незалежною професійною діяльністю, іноземців з українським резидентством і громадян, як планують жити за кордоном.

ФОП податки борги покарання підприємці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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