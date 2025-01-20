Уголовная ответственность ФЛП – кому грозит тюрьма

Гривны разных номиналов. Фото: УНИАН

Уклонение от уплаты налогов карается большими штрафными санкциями. В случае наличия значительной суммы долга только финансовой ответственностью не обойдется. За такое преступление физическое лицо-предпринимателя могут лишить свободы на несколько лет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит за долги в крупных размерах.

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Штрафы и уголовная ответственность

В основном к ФЛП применяют административное взыскание, когда речь заходит об уклонении от уплаты налогов и задолженности перед бюджетом. Но штрафы — это часть наказания, поскольку при условии налогового долга в крупных размерах ситуацию могут квалифицировать как уголовное преступление.

Важно учесть фактор умышленной неуплаты финансового обязательства. От этого зависит как размер штрафной санкции, так и вероятность быть привлеченным к уголовной ответственности. Такое наказание может наступить в случае задолженности ФЛП на сумму:

свыше 1 080 000 грн — грозит штраф или лишение свободы на срок до 3 лет;

свыше 3 240 000 грн — грозит штраф или лишение свободы на срок до 5 лет;

Согласно статье 212 Уголовного кодекса Украины, физическое лицо-предпринимателя освобождают от ответственности в случае уплаты полной суммы налогового долга вместе с возмещением ущерба, причиненного государству из-за несвоевременного поступления платежей в бюджет.

Плюс уклонение не считается умышленным, если плательщик достиг налогового компромисса в соответствии с подразделом 9-2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса.

Другая причина признания действий неумышленными — приобретение, создание, получение или использование объектов, в отношении которых ФЛП подал одноразовую (специальную) добровольную декларацию и уплатил согласованную сумму сбора в соответствии с подразделом 9-4 раздела XX НКУ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для ФЛП ввели военный сбор с января 2025 года и вернули обязанность уплачивать единый социальный взнос. Это приведет к увеличению налоговой нагрузки, особенно в подсчете за весь год. Суммы к уплате за 12 месяцев для ФЛП разных групп могут неприятно поразить.

Также мы писали, что некоторые украинцы обязаны подавать в контролирующий орган декларацию об имущественном состоянии и доходах. Это касается ФЛП на общей системе налогообложения, лиц с независимой профессиональной деятельностью, иностранцев с украинским резидентством и граждан, планирующих жить за границей.