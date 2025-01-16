Великі штрафи для ФОПів – за що карають на 240 000 грн

Гривні різних номіналів у руці. Фото: Unsplash

Податкова не спустить фізичним особам-підприємцям ведення господарської діяльності з порушеннями. Наприклад, неподання звітності вчасно. За недотримання законодавства загрожують штрафні санкції, причому за деякі помилки доведеться заплатити великі суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що ФОПів штрафують на максимальні суми.

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Несплата податків

Ухилення від сплати податкового навантаження загрожує фінансовим покаранням. Борги тягнуть за собою не лише штрафи, але й пеню, а в окремих випадках — кримінальну відповідальність. Згідно з Податковим кодексом, якщо ФОП вчасно не поповнює державний бюджет, йому загрожує штраф:

10% від суми — за протермінування до 30 календарних днів;

20% від суми — за протермінування понад 30 календарних днів.

У разі виявлення ознак умисного ухилення від сплати податків санкція становитиме 25% від заборгованості та 50% за повторне порушення протягом 3 років. Окрім штрафу нараховується пеня, її розраховують за спеціальною формулою: борг × облікова ставка НБУ ÷ 365 днів × кількість днів протермінування.

За наявність податкового боргу у великих розмірах може дійти до кримінального покарання:

понад 1 080 000 грн — позбавлення волі на строк до 3 років;

понад 3 240 000 грн — позбавлення волі на строк до 5 років.

Штрафи за найманих працівників

Часто підприємців штрафують за порушення норм Кодексу законів про праці. Наприклад, якщо ФОП має найманих працівників, але вони виконують роботу неофіційно. Тобто трудові відносин не оформлені належним чином — трудовим договором або контрактом. Звідси випливають наслідки ухилення від сплати податків і нарахування зарплати в "конвертах".

Згідно з КЗпП, штраф за одного неоформленого працівника становить 10 мінімальних зарплат, отже у 2025 році — 80 000 грн. Якщо ФОПа спіймають на повторному порушенні протягом 2 років, то санкція виросте до 240 000 грн. Важко уявити, скільки доведеться заплатити за кількох співробітників-фрилансерів.

Ще одна серйозна помилка підприємців, яка провокує великі штрафи — ведення діяльності без державної реєстрації. Наприклад, коли людина продає товари онлайн чи надає послуги, але без відкриття ФОП. Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, сума санкції становить від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією виготовленої продукції.

Повторне притягнення до відповідальності — штраф у розмірі від 2 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 85 000 грн).

Нагадаємо, деякі фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати військовий збір. Але інформація про податкові пільги для ФОПів, які не мають найманих працівників, виявилася неправдивою.

Також ми писали, що представники бізнесу можуть вийти на пенсію за віком — після досягнення 60, 64 або 65 років. Але розмір грошового забезпечення залежатиме від наявного страхового стажу, який накопичується шляхом сплати єдиного соціального внеску.