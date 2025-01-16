Большие штрафы для ФЛП – за что наказывают на 240 000 грн

Гривны разных номиналов в руке. Фото: Unsplash

Налоговая не спустит физическим лицам-предпринимателям ведение хозяйственной деятельности с нарушениями. Например, неподачу отчетности вовремя. За несоблюдение законодательства грозят штрафные санкции, причем за некоторые ошибки придется заплатить крупные суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что ФЛП штрафуют на максимальные суммы.

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Неуплата налогов

Уклонение от уплаты налоговой нагрузки грозит финансовым наказанием. Долги влекут за собой не только штрафы, но и пеню, а в отдельных случаях — уголовную ответственность. Согласно Налоговому кодексу, если ФЛП вовремя не пополняет государственный бюджет, ему грозит штраф:

10% от суммы — за просрочку до 30 календарных дней;

20% от суммы — за просрочку свыше 30 календарных дней.

В случае выявления признаков умышленного уклонения от уплаты налогов санкция составит 25% от задолженности и 50% за повторное нарушение в течение 3 лет. Кроме штрафа начисляется пеня, ее рассчитывают по специальной формуле: долг × учетная ставка НБУ ÷ 365 дней × количество дней просрочки.

За наличие налогового долга в крупных размерах может дойти до уголовного наказания:

свыше 1 080 000 грн — лишение свободы на срок до 3 лет;

свыше 3 240 000 грн — лишение свободы на срок до 5 лет.

Штрафы за наемных сотрудников

Часто предпринимателей штрафуют за нарушение норм Кодекса законов о труде. Например, если ФЛП имеет наемных сотрудников, но они выполняют работу неофициально. То есть трудовые отношения не оформлены должным образом — трудовым договором или контрактом. Отсюда вытекают последствия уклонения от уплаты налогов и начисления зарплаты в "конвертах".

Согласно КЗоТ, штраф за одного неоформленного работника составляет 10 минимальных зарплат, следовательно в 2025 году — 80 000 грн. Если ФЛП поймают на повторном нарушении в течение 2 лет, то санкция вырастет до 240 000 грн. Трудно представить, сколько придется заплатить за нескольких сотрудников-фрилансеров.

Еще одна серьезная ошибка предпринимателей, которая провоцирует большие штрафы — ведение деятельности без государственной регистрации. Например, когда человек продает товары онлайн или предоставляет услуги, но без открытия ФЛП. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, сумма санкции составляет от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией изготовленной продукции.

Повторное привлечение к ответственности — штраф в размере от 2 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 до 85 000 грн).

Напомним, некоторые физические лица-предприниматели могут не уплачивать военный сбор. Но информация о налоговых льготах для ФЛП, которые не имеют наемных работников, оказалась неправдивой.

Также мы писали, что представители бизнеса могут выйти на пенсию по возрасту — по достижении 60, 64 или 65 лет. Но размер денежного обеспечения будет зависеть от имеющегося страхового стажа, который накапливается путем уплаты единого социального взноса.