Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Жесткие санкции налоговой — за что ФЛП штрафуют на большие суммы arrow

Жесткие санкции налоговой — за что ФЛП штрафуют на большие суммы

16 января 2025 12:16
Елизавета Супивская - редактор
Большие штрафы для ФЛП – за что наказывают на 240 000 грн
Гривны разных номиналов в руке. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Налоговая не спустит физическим лицам-предпринимателям ведение хозяйственной деятельности с нарушениями. Например, неподачу отчетности вовремя. За несоблюдение законодательства грозят штрафные санкции, причем за некоторые ошибки придется заплатить крупные суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что ФЛП штрафуют на максимальные суммы.

Читайте также:

Неуплата налогов

Уклонение от уплаты налоговой нагрузки грозит финансовым наказанием. Долги влекут за собой не только штрафы, но и пеню, а в отдельных случаях — уголовную ответственность. Согласно Налоговому кодексу, если ФЛП вовремя не пополняет государственный бюджет, ему грозит штраф:

  • 10% от суммы — за просрочку до 30 календарных дней;
  • 20% от суммы — за просрочку свыше 30 календарных дней.

В случае выявления признаков умышленного уклонения от уплаты налогов санкция составит 25% от задолженности и 50% за повторное нарушение в течение 3 лет. Кроме штрафа начисляется пеня, ее рассчитывают по специальной формуле: долг × учетная ставка НБУ ÷ 365 дней × количество дней просрочки.

За наличие налогового долга в крупных размерах может дойти до уголовного наказания:

  • свыше 1 080 000 грн — лишение свободы на срок до 3 лет;
  • свыше 3 240 000 грн — лишение свободы на срок до 5 лет.

Штрафы за наемных сотрудников

Часто предпринимателей штрафуют за нарушение норм Кодекса законов о труде. Например, если ФЛП имеет наемных сотрудников, но они выполняют работу неофициально. То есть трудовые отношения не оформлены должным образом — трудовым договором или контрактом. Отсюда вытекают последствия уклонения от уплаты налогов и начисления зарплаты в "конвертах".

Согласно КЗоТ, штраф за одного неоформленного работника составляет 10 минимальных зарплат, следовательно в 2025 году — 80 000 грн. Если ФЛП поймают на повторном нарушении в течение 2 лет, то санкция вырастет до 240 000 грн. Трудно представить, сколько придется заплатить за нескольких сотрудников-фрилансеров.

Еще одна серьезная ошибка предпринимателей, которая провоцирует большие штрафы — ведение деятельности без государственной регистрации. Например, когда человек продает товары онлайн или предоставляет услуги, но без открытия ФЛП. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, сумма санкции составляет от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией изготовленной продукции.

Повторное привлечение к ответственности — штраф в размере от 2 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 до 85 000 грн).

Напомним, некоторые физические лица-предприниматели могут не уплачивать военный сбор. Но информация о налоговых льготах для ФЛП, которые не имеют наемных работников, оказалась неправдивой.

Также мы писали, что представители бизнеса могут выйти на пенсию по возрасту — по достижении 60, 64 или 65 лет. Но размер денежного обеспечения будет зависеть от имеющегося страхового стажа, который накапливается путем уплаты единого социального взноса.

ФЛП Налоговая служба деньги штрафы предприниматели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:08 Зеленский сказал, кого на самом деле боится Россия и почему

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

13:03 За аренду земли во Львове не платили четыре года — приговор суда

12:57 Юбилейная победа — одесситка Свитолина установила рекорд

12:30 Двойной стаж для пенсий в 2025 году — кто получит

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:29 Молдова изменила правила въезда — что нужно знать одесситам

12:26 Зеленский ответил, где сейчас самая сложная ситуация на фронте

12:22 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

12:22 Свитолина прошла в третий круг Australian Open

12:20 Родной брат погиб на войне — возможен ли выезд за границу

13:08 Зеленский сказал, кого на самом деле боится Россия и почему

13:03 За аренду земли во Львове не платили четыре года — приговор суда

12:57 Юбилейная победа — одесситка Свитолина установила рекорд

12:30 Двойной стаж для пенсий в 2025 году — кто получит

12:29 Молдова изменила правила въезда — что нужно знать одесситам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:26 Зеленский ответил, где сейчас самая сложная ситуация на фронте

12:22 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

12:22 Свитолина прошла в третий круг Australian Open

12:20 Родной брат погиб на войне — возможен ли выезд за границу

12:18 Жены УБД — какие льготы можно оформить в феврале 2025 года

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно