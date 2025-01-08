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Коли ФОП може не сплачувати військовий збір — список причин

8 січня 2025 11:30
Єлизавета Супівська - редактор
Пільги з військового збору – хто може не платити податок у 2025 році
Українська банкнота в руці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

У деяких випадках фізичні особи-підприємці мають право не сплачувати військовий збір. Щоправда, пільги не поширюються на ФОПів, які провадять діяльність без найманих працівників. Саме таку інформацію розповсюдили засоби масової інформації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли представникам бізнесу дається право не сплачувати військовий збір.

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Фейки про військовий збір

В мережі поширили інформацію, що підприємці 1 та 2 групи звільняються від сплати військового збору на час відпустки і хвороби (за наявності лікарняного тривалістю 30 днів і більше). Плюс пільгу мають ФОПи-єдинники, які не використовують працю найманих співробітників. Це нібито прописано в Перехідних положеннях Податкового кодексу України.

Але інформація не відповідає дійсності, принаймні не повністю. На неточність звернув увагу податковий консультант Михайло Смокович, який у власному Telegram-каналі написав:

"Протягом 1 місяця на рік ФОП дійсно може скористатись правом на податкові канікули і на 1 та 2 групі не платити ні військовий збір, ні єдиний податок. Це за умови, що ФОП не має найманих працівників і в цей місяць не отримував доходу. А от другий пункт - це фейк. Не існує пільги по військовому збору по факту відсутності найманих працівників", — констатував експерт.

 

Коли ФОП може не сплачувати військовий збір — список причин - фото 1
Пост Михайла Смоковича в Telegram. Фото: скриншот

Якщо почитати пункт 1.13 Перехідних положень ПКУ, то маємо таку інформацію: ФОПи на єдиному податку 1 та 2 групи без найманих працівників звільняються від військового збору на одномісячний термін протягом року, якщо оформили податкову відпустку чи можуть підтвердити хворобу витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Іншими словами, ВЗ доведеться сплачувати у визначеному порядку всім фізичним особам-підприємцям 1 та 2 групи, які не використовують найману працю. Відсутність співробітників жодним чином не впливає на цей податковий обов’язок.

Хто дійсно має пільги з військового збору

В новому законі №4113 також передбачили пільги для єдинників 1 та 2 групи, податкова адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Такі ФОПи мають право не сплачувати військовий збір за період від початку до завершення окупації/боїв. Державна податкова служба не буде нараховувати авансові внески для підприємців.

Інші випадки звільнення від ВЗ включають:

  • якщо доходи не підпадають під оподаткування ПДФО чи оподатковуються за нульовою ставкою;
  • якщо ФОПа мобілізували до лав ЗСУ.

Що стосується грошового забезпечення військовослужбовців, то їхня фінансова винагорода та всі виплати підлягають оподаткуванню ставкою військового збору 1,5%.

Нагадаємо, військовий збір підвищили з 1 грудня 2024 року. Для ФОПів встановили окремі ставки, але вони набули чинності з 1 січня 2025 року. Водночас деякий дохід за грудень доведеться оподаткувати новою ставкою.

Також ми писали, що буде з податками у 2025 році. Зокрема підприємці сплачуватимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (1 і 2 група) чи 1% від доходу (3 група).

ФОП податки гроші підприємці військовий збір

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