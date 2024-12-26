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Податкові нововведення 2025 року — до чого готуватись українцям

26 грудня 2024 19:20
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Податкові зміни в Україні — скільки доведеться платити у 2025 році
Людина тримає гроші в руці. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З 1 січня 2025 року набуде чинності закон про підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), зокрема зросте ставка військового збору. Однак за грудень за підвищеними ставками оподатковуватиметься лише частина доходу.

Про те, що буде з податками в Україні у 2025 році, пояснили в Міністерстві фінансів України.

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Для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка військового збору складатиме 10% від мінімальної заробітної плати, що буде встановлена на початок 2025 року (8 000 гривень). Також платники єдиного податку третьої групи (як юридичні особи, так і ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Задекларований за 2024 рік загальний річний дохід оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5%, за винятком доходів від операцій з майном, а також доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дар майна, які оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року.

До того ж інші доходи фізичних осіб, такі як заробітна плата, оренда, виграші, депозити та інші, також оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року. Ставка військового збору для доходів, вказаних у річній декларації, з 1 січня 2025 року підвищиться до 5%.

Військові облігації (ОВДП), зокрема військові облігації для фізичних осіб, залишатимуться неоподатковуваними ані ПДФО, ані військовим збором. Також не оподатковуватимуться соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи.

Ще варто зазначити, що для військовослужбовців та працівників силових структур ставка військового збору залишатиметься на рівні 1,5%.

Що ще корисно знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 грудня 2024 року військовий збір підвищено до 5% (було 1,5%), і він охоплює більшість операцій з нерухомістю, зокрема продаж майна, яке знаходиться у власності менш як три роки. Тепер загальна податкова ставка складає 12% (було 8,5%). 

Також ми розповідали, що фізичні особи-підприємці на спрощеній системі повинні своєчасно сплачувати єдиний податок. У разі пропуску терміну сплати податкові органи накладають штрафи.

ФОП робота податки гроші військовий збір

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