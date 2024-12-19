Штрафи для ФОП через єдиний податок – скільки треба платити

100 гривень у руці. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системи повинні вчасно сплачувати єдиний податок. Якщо пропустити граничний термін, контролюючий орган нарахує фінансові санкції. Суми штрафів фіксовані для представників 1-2 груп, а ФОПи 3 групи покривають відсоток від заборгованості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які в Україні штрафи за несплату єдиного податку, посилаючись на норми Податкового кодексу.

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Підприємці 1 та 2 групи спрощеної системи повинні вносити платежі авансовим внеском до 20 числа кожного місяця. А ФОПи 3 групи поповнюють державний бюджет по завершенню кварталу — протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання звітної декларації за три місяці.

Згідно зі статтею 122 ПКУ, для фізичних осіб-підприємців передбачені фіксовані штрафні санкції за несплату ЄП — 50% від суми податкового зобов’язання. Йдеться про такі розміри:

1 група — 151,40 грн;

2 група — 710 грн (з 1 січня 2025 року — 800 грн).

Що стосується єдинників 3 групи, для них за статтею 124 Податкового кодексу передбачили інші норми нарахування штрафів. Суми розраховують у відсотках від заборгованості, а сам % залежить від терміну затримки:

менше 30 днів — 5% від боргу;

понад 30 днів — 10% від боргу;

за умисне ігнорування податкового зобов’язання — 25% від боргу;

за умисне повторне порушення протягом 1095 днів — 50% від боргу.

Причому контролюючий орган не зважає на розмір заборгованості, оскільки мінімальний поріг для нарахування штрафу не передбачений законом. Тобто санкцію можуть накласти навіть у разі протермінування сплати на 1 день чи якщо сума боргу становитиме 5 копійок.

Зауважимо, ФОПам ще варто остерігатися пені, яку нараховують по завершенню 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати єдиного податку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким підприємцям надають пільги. Зокрема мобілізовані ФОПи можуть не сплачувати податки і не подавати звітні декларації протягом періоду виконання службових обов’язків. Але після демобілізації вони повинні виконати певні вимоги.

Також ми писали, що ФОПи зобов’язанні сплачувати податки за найманих працівників. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб (18%), військовий збір (5%) і єдиний соціальний внесок (22%). Деякі підприємці, аби уникнути фінансових витрат, не оформлюють офіційні трудові відносини з робітниками.