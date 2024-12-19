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Штрафы за неуплату единого налога — какие суммы для ФЛП

19 декабря 2024 13:38
Елизавета Супивская - редактор
Штрафы для ФЛП из-за единого налога – сколько нужно платить
100 гривен в руке. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Физические лица-предприниматели на упрощенной системе должны своевременно уплачивать единый налог. Если пропустить предельный срок, контролирующий орган начислит финансовые санкции. Суммы штрафов фиксированы для представителей 1-2 групп, а ФЛП 3 группы покрывают процент от задолженности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие в Украине штрафы за неуплату единого налога, ссылаясь на нормы Налогового кодекса.

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Предприниматели 1 и 2 группы упрощенной системы должны вносить платежи авансовым взносом до 20 числа каждого месяца. А ФЛП 3 группы пополняют государственный бюджет по завершению квартала — в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи отчетной декларации за три месяца.

Согласно статье 122 НКУ, для физических лиц-предпринимателей предусмотрены фиксированные штрафные санкции за неуплату ЕН — 50% от суммы налогового обязательства. Речь идет о таких размерах:

  • 1 группа — 151,40 грн;
  • 2 группа — 710 грн (с 1 января 2025 года — 800 грн).

Что касается единщиков 3 группы, для них по статье 124 Налогового кодекса предусмотрели другие нормы начисления штрафов. Суммы рассчитывают в процентах от задолженности, а сам % зависит от срока задержки:

  • менее 30 дней — 5% от долга;
  • более 30 дней — 10% от долга;
  • за умышленное игнорирование налогового обязательства — 25% от долга;
  • за преднамеренное повторное нарушение в течение 1095 дней — 50% от долга.

Причем контролирующий орган не учитывает размер задолженности, поскольку минимальный порог для начисления штрафа не предусмотрен законом. То есть санкцию могут наложить даже в случае просрочки уплаты на 1 день или если сумма долга составит 5 копеек.

Отметим, ФЛП еще стоит опасаться пени, которую начисляют по завершению 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты единого налога.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым предпринимателям предоставляют льготы. В частности мобилизованные ФЛП могут не уплачивать налоги и не подавать отчетные декларации в течение периода выполнения служебных обязанностей. Но после демобилизации они должны выполнить некоторые требования.

Также мы писали, что ФЛП обязаны платить налоги за наемных сотрудников. Речь идет о налоге на доходы физических лиц (18%), военном сборе (5%) и едином социальном взносе (22%). Некоторые предприниматели во избежание финансовых затрат не оформляют официальные трудовые отношения с работниками.

ФЛП налоги штрафы бизнес предприниматели

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