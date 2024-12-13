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Деякі ФОПи повинні платити 15% єдиного податку — кого стосується

13 грудня 2024 13:11
Єлизавета Супівська - редактор
Підвищений єдиний податок для ФОП – коли треба платити 15%
Українські гривні в руках. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Не всі фізичні особи-підприємці знають, що існує особлива ставка єдиного податку в розмірі 15%. В деяких випадках ФОПам 1-3 груп обов’язково потрібно сплатити саме 15%, а не традиційну ставку. Аби не стикнутися з великим фінансовим тягарем, варто слідкувати за річним лімітом доходів.

Про це йдеться в Податковому кодексі України.

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Хто повинен сплачувати 15% єдиного податку

Українці звикли, що на 1 групі спрощеної системи треба віддавати в бюджет 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на 2 групі — 20% від мінімальної зарплати, на 3 групі — 5% від доходу за звітний період. Проте існує ставка 15% єдиного податку, яку застосовують для представників усіх груп. Згідно зі статтею 293.4 ПКУ, підвищений ЄП нараховують у таких випадках:

  • ФОП перевищив річний ліміт доходу;
  • ФОП 1 чи 2 групи здійснював діяльність, не зазначену в реєстрі платників єдиного податку;
  • ФОП застосовував недозволені способи розрахунків із клієнтами;
  • ФОП здійснював види діяльності, які не дають права перебувати на спрощеній системі.

Виходить, ставка 15% єдиного податку — це покарання для підприємців, які порушили правила ведення бізнесу на спрощеній системі. Що стосується лімітів доходу, то існують визначені суми заробітку для кожної групи, які не варто перевищувати. У 2024 році ще діють такі максимальні обсяги:

  • 1 185 700 грн — для 1 групи;
  • 5 921 400 грн — для 2 групи;
  • 8 285 700 грн — для 3 групи.

Якщо ФОП у якомусь із кварталів перевищив вказаний ліміт, йому доведеться сплатити 15% від надмірної суми. В інших ситуаціях розрахунок здійснюється аналогічно: єдиний податок нараховують на дохід, отриманий від неправомірної діяльності.

Що доведеться зробити ФОПам  

У випадку перевищення річного обсягу доходу сплата підвищеного ЄП — не єдине покарання для фізичної особи-підприємця. Як зауважив податковий консультант Михайло Смокович, ФОПу доведеться змінити групу або перейти на загальну систему оподаткування.

"Треба подати заяву в тому ж кварталі, в якому відбувся переліміт, про перехід на групу з більшим лімітом чи на загальну систему з 1 числа наступного кварталу. Якщо переліміт помітили вже по завершенню кварталу, то маємо пам'ятати, що заява подається ще до 20 числа наступного місяця", — констатував експерт.

Що цікаво, повернутися на спрощену систему оподаткування можливо тільки через рік. І то за умови, що протягом цього періоду ФОП не перевищив річний ліміт групи, на яку планує перейти.

Нагадаємо, з 2025 року банки будуть ретельніше перевіряти фізичних осіб-підприємців, застосовуючи ризик-орієнтований підхід. Аби не спровокувати фінансовий моніторинг, необхідно слідкувати за операціями на рахунках і не допускати нетипових для себе транзакцій.

Також ми писали, що мобілізовані ФОПи мають податкові пільги. Їм дозволено не подавати декларації і не сплачувати єдиний податок за себе в період проходження служби. Проте після демобілізації необхідно виконати певні вимоги.

ФОП податки гроші доходи підприємці

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