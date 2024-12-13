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Некоторые ФЛП должны платить 15% единого налога — кого касается

13 декабря 2024 13:11
Елизавета Супивская - редактор
Повышенный единый налог для ФЛП – когда нужно платить 15%
Украинские гривны в руках. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Не все физические лица-предприниматели знают, что существует особенная ставка единого налога в размере 15%. В некоторых случаях ФЛП 1-3 групп обязательно должны заплатить именно 15%, а не традиционную ставку. Чтобы не столкнуться с большим финансовым бременем, нужно следить за годовым лимитом доходов.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

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Кто должен платить 15% единого налога

Украинцы привыкли, что на 1 группе упрощенной системы нужно отдавать в бюджет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, на 2 группе — 20% от минимальной зарплаты, на 3 группе — 5% от дохода за отчетный период. Однако существует ставка 15% единого налога, применяемая для представителей всех групп. Согласно статье 293.4 НКУ, повышенный ЕН насчитывают в таких случаях:

  • ФЛП превысил годовой лимит дохода;
  • ФЛП 1 или 2 группы осуществлял деятельность, не указанную в реестре плательщиков единого налога;
  • ФЛП применял непозволительные способы расчетов с клиентами;
  • ФЛП осуществлял виды деятельности, которые не позволяют находиться на упрощенной системе.

Выходит, ставка 15% единого налога — это наказание для предпринимателей, нарушивших правила ведения бизнеса на упрощенной системе. Что касается лимитов дохода, то существуют определенные суммы заработка для каждой группы, которые не следует превышать. В 2024 году еще действуют такие максимальные объемы:

  • 1 185 700 грн — для 1 группы;
  • 5 921 400 грн — для 2 группы;
  • 8 285 700 грн — для 3 группы.

Если ФЛП в одном из кварталов превысил указанный предел, ему придется заплатить 15% от чрезмерной суммы. В других ситуациях расчет производится аналогично: единый налог начисляется на доход, полученный от неправомерной деятельности.

Что придется сделать ФЛП

В случае превышения годового объема дохода уплата повышенного ЕН — не единственное наказание для физического лица-предпринимателя. Как отметил налоговый консультант Михаил Смокович, ФЛП придется сменить группу или перейти на общую систему налогообложения.

"Надо подать заявление в том же квартале, в котором состоялся перелимит, о переходе на группу с большим лимитом или на общую систему с 1 числа следующего квартала. Если перелимит был замечен уже по завершению квартала, то должны помнить, что заявление подается еще до 20 числа следующего месяца", — констатировал эксперт.

Что интересно, вернуться на упрощенную систему налогообложения можно только через год. И то при условии, что в течение этого периода ФЛП не превысил годовой предел группы, на которую планирует перейти.

Напомним, с 2025 года банки будут более тщательно проверять физических лиц-предпринимателей, применяя риск-ориентированный подход. Чтобы не спровоцировать финансовый мониторинг, необходимо следить за операциями на счетах и не допускать нетипичных для себя транзакций.

Также мы писали, что мобилизованные ФЛП имеют налоговые льготы. Им разрешено не подавать декларации и не уплачивать единый налог за себя в период прохождения службы. Однако после демобилизации необходимо выполнить некоторые требования.

ФЛП налоги деньги доходы предприниматели

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