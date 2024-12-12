Банки по-новому перевірятимуть ФОПів — які критерії моніторингу

Робочий стіл та податкові документи. Фото: Pexels

В Україні не вщухають обговорення меморандуму, який підписали кілька найбільших банків і до якого в перспективі планують долучитися інші учасники фінансового ринку. Зміни передбачені як для фізичних осіб, так і для підприємців. Причому для ФОПів нововведень більше.

Що чекає на представників бізнесу, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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Зміни для ФОПів

До фізичних осіб-підприємців банки застосовуватимуть ризик-орієнтований підхід. Найбільше посилення контролю відчують представники 1 групи єдиного податку, яким не виповнилося шести місяців. Їх бізнес-діяльність вивчатимуть під час встановлення ділових відносин, а також проводитимуть моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу.

Що стосується ФОПів на загальній системі оподаткування та інших групах єдиного податку, до них застосовуватимуть індивідуальний підхід оцінювання ризиків. Плюс у меморандумі окреслили індикатори, виявлення яких може призвести до посиленого моніторингу:

різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);

нульовий залишок за рахунком станом на початок і кінець дня;

нетипове збільшення кількості вхідних операцій на рахунок ФОП від фізичних осіб у день, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;

дроблення переказів різними сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо це не передбачено бізнес-моделлю).

"Не очікував, що нові обмеження по банківських операціях будуть так швидко. Крім того, меморандумом передбачено посилення фінансового моніторингу для ФОП та збільшення зусиль для виявлення груп пов'язаних між собою компаній. Це може спричинити деякі незручності клієнтам банків, зокрема з наданням підтверджувальних документів", — зауважив Михайло Смокович.

Тобто українцям доведеться частіше комунікувати з банком, якщо вони хочуть користуватися всіма грошима, заробленими у процесі підприємницької діяльності (мова саме про грошові перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN). Наприклад, ФОПи будуть регулярно подавати податкові декларації, щоб підтвердити свій дохід і збільшити встановлений ліміт.

На думку експерта, більшість громадян взагалі не помітять змін, бо не відправляють на картки інших фізичних осіб понад 50 000 грн на місяць. Про 150 000 грн і говорити нічого, враховуючи середньомісячний дохід по Україні. Тому податковий консультант закликав населення дочекатися реалізації нововведень і подивитися, як працюватимуть нові норми, перш ніж робити висновки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПів чекають інші зміни у 2025 році. Представники бізнесу почнуть сплачувати військовий збір і єдиний соціальний внесок, що може сильно вплинути на доходи підприємців. Розмір ВЗ залежить від групи єдиного податку, а ЄСВ однаковий для всіх.

Також ми писали, що ФОПи на спрощеній систему мають певні податкові привілеї, якщо були мобілізовані. Зокрема їх звільняють від подання декларацій та сплати єдиного податку, але існують певні вимоги, які необхідно виконати.