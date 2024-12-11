Банки затвердили нові критерії перевірки ФОПів — до чого готуватися підприємцям

Дівчина працює в офісі. Фото: Pexels

В Україні планують посилити контроль за фінансами, щоб боротися з ухиленням від сплати податків серед фізичних осіб-підприємців (ФОП). Першочергово увагу приділятимуть різкому збільшенню кількості операцій, досягненню лімітів, дробленню переказів та значним грошовим надходженням.

Ці нововведення передбачені у меморандумі "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

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Які зміни підготували для ФОПів

В документі, підписаному 10 грудня, зазначено, що банки повинні використовувати нові критерії для визначення ризикованих ФОП. До таких показників належать:

різке збільшення кількості операцій на рахунку;

нульовий залишок коштів на початок і кінець дня;

дроблення платежів, зокрема круглими сумами.

Особливий контроль запровадять для ФОПів першої групи, яким менше ніж пів року. Вони будуть під посиленим моніторингом. Для ФОПів другої та третьої групи банки застосовуватимуть індивідуальний підхід оцінки ризиків.

Які процеси планують автоматизувати

Заплановано впровадження автоматичних перевірок доходів клієнтів за допомогою державних баз даних та обміну інформацією між банками. Основна увага буде приділятися:

оплаті послуг, вартість яких важко оцінити;

великій кількості операцій на рахунках нових ФОПів;

швидкому досягненню граничного доходу за 2-3 місяці;

використанню одного платіжного термінала кількома підприємцями;

великим грошовим переказам від юридичних осіб чи інших підприємств.

Ці зміни мають на меті мінімізувати можливості для ухилення від податків і легалізації незаконних доходів. Особливу увагу приділяють схемам, коли середній і великий бізнес розділяють на безліч ФОПів. Очікується, що нові правила допоможуть у боротьбі з такими схемами.

Раніше ми писали, що з січня 2025 року фізичні особи-підприємці зобов'язані будуть сплачувати військовий збір та єдиний соціальний внесок. Для ФОПів без доходу це стане серйозним фінансовим ударом, адже раніше вони користувались воєнною пільгою.

Також ми розповідали, що перекази з картки на картку — це звична справа для більшості українців, але мало хто замислюється над обмеженнями, які банки накладають на такі операції. З 2025 року фінансовий моніторинг в Україні стане значно жорсткішим.