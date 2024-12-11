Платити ЄСВ не доведеться – що робити ФОПам без доходів у грудні

Податкові документи. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці з січня 2025 року будуть змушені сплачувати військовий збір і єдиний соціальний внесок. Для ФОПів, які не мають доходу, це фінансова катастрофа, адже досі вони користувалися воєнною пільгою, тому могли перебувати у "сплячому" стані. Так називають феномен, коли підприємець не здійснює діяльність і нічого не заробляє, але закривати бізнес не хоче. З 2025 року таким ФОПам буде непереливки.

Деталі розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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Що робити "сплячим" підприємцям

Найбільше постраждають представники 3 групи спрощеної системи, оскільки з нульовим доходом за звітний період вони могли взагалі не думати про податкове навантаження. Але з січня 2025 року з’явиться щонайменше ЄСВ у розмірі 1 760 грн на місяць. "Сплячим" ФОПам доведеться десь знаходити кошти, аби покривати ці витрати.

Як зауважив Михайло Смокович, у підприємців є 2 варіанти виходу зі становища:

закрити ФОП до завершення 2024 року, аби в січні єдиний соціальний внесок уже не нарахували;

перейти на загальну систему оподаткування.

Перший варіант передбачає подання заяви на порталі "Дія" та заповнення ліквідаційного річного звіту. Деякі підприємці, які вже давно не мають доходів, бояться закривати ФОП через ризик натрапити на перевірку контролюючим органом. Тоді доведеться надавати виписки з рахунків, квитанції, довідки про нарахування/сплату податків та інші документи для підтвердження легального ведення діяльності.

"Ліквідаційні перевірки проводять достатньо нечасто і точно не для всіх ФОПів. Але такий ризик існує, тому якщо не хочете закривати бізнес, можете перевестися на загальну систему оподаткування. На ній можна не сплачувати ЄСВ, якщо немає доходу. Потрібно лише раз на рік подавати декларацію", — констатував експерт.

Варто врахувати один ризик: деякі податківці можуть змусити зареєструватися платником податку на додану вартість, якщо дохід за рік перевищив 1 млн гривень. Навіть у разі заробітку цієї суми ще на спрощеній системі! Проте закон говорить: платником ПДВ можна стати лише на загальній системі оподаткування, перетнувши поріг доходу 1 млн гривень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть поєднувати офіційну роботу з підприємницькою діяльністю. Тобто одночасно працювати на інший бізнес і вести власний. Закон не забороняє такого поєднання, більше того, надає певні податкові пільги.

Також ми писали, що з 2025 року ФОПи повинні сплачувати військовий збір. Для кожної групи спрощеної системи суми різняться: 1 і 2 групи платитимуть 800 грн щомісяця, 3 група — 1% від доходу. Не варто забувати про повернення обов’язкового ЄСВ у розмірі 1 760 грн на місяць.