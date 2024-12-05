Бути ФОПом і найманим працівником – чи можуть українці поєднувати

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Аби збільшити свій дохід, українці можуть поєднувати різні форми діяльності. Наприклад, працювати офіційно та у вільний час займатися фрилансом. Або відкрити ФОП, здійснюючи господарську діяльність за обраним напрямком. Закон не забороняє одночасно бути найманим працівником і підприємцем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати українці про таке поєднання.

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Стаття 42 Конституції України говорить, що кожна людина має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (окрім депутатів, посадових і службових осіб органів влади, для них умови обмежені). Наступна стаття каже, що українці можуть заробляти на життя працею, яку вільно обирають.

Якщо йдеться про поєднання господарської діяльності з офіційною роботою, то варто розуміти: трудовий договір із роботодавцем укладає фізична особа, а не підприємець.

"Тому ніяких суперечностей не виникає, якщо людина — ФОП і водночас отримує зарплату на роботі. Відповідне роз'яснення від податкової також присутнє", — уточнив податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Керівник не має права звільняти підлеглого на підставі одночасного ведення ФОП. У нього може виникнути запитання, чи встигає людина виконувати посадові обов’язки, але така причина втрати роботи є незаконною.

Як ФОП і працівник сплачує ЄСВ

У 2025 році фізичні особи-підприємці знову платитимуть єдиний соціальний внесок в обов’язковому порядку. З березня 2022 року діяла воєнна пільга, яка дозволяла ФОПам на власний розсуд вирішувати долю регулярних платежів у Пенсійний фонд. Але із січня доведеться віддавати в бюджет мінімум 1760 грн.

Проте українцям, які одночасно працюють на роботі і мають невеликий бізнес, не треба сплачувати єдиний соціальний внесок двічі, оскільки за найманого співробітника платежі здійснює роботодавець. Тобто ФОП звільняється від податкового зобов’язання.

Нагадаємо, після історичного підвищення податків серед населення точилися дискусії, чи доведеться сплачувати військовий збір "заднім числом". Але народні депутати схвалили законопроєкт про перенесення нової ставки на 1 січня 2025 року для ФОПів.

Також ми писали, що зазвичай українці мають вихідні у свята або їм компенсують додаткову роботу. Цьогоріч Різдво та Новий рік припадають на будні, проте не варто очікувати додаткового відпочинку або фінансових бонусів. Ці норми не діють у період воєнного стану.