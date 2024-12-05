Быть ФЛП и наемным работником – могут ли украинцы совмещать

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Чтобы увеличить свой доход, украинцы могут совмещать разные формы деятельности. Например, работать официально и в свободное время заниматься фрилансом. Или открыть ФЛП, осуществляя хозяйственную деятельность по выбранному направлению. Закон не запрещает одновременно быть наемным сотрудником и предпринимателем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о таком сочетании.

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Статья 42 Конституции Украины гласит, что каждый человек имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом (кроме депутатов, должностных и служебных лиц органов власти, для них условия ограничены). Следующая статья говорит, что украинцы могут зарабатывать на жизнь трудом, который свободно выбирают.

Если речь идет о сочетании хозяйственной деятельности с официальной работой, то следует понимать: трудовой договор с работодателем заключает физическое лицо, а не предприниматель.

"Поэтому никаких противоречий не возникает, если человек — ФЛП и в то же время получает зарплату на работе. Соответствующее разъяснение от налоговой также присутствует", — уточнил налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Руководитель не имеет права увольнять подчиненного на основании одновременного ведения ФЛП. У него может возникнуть вопрос, успевает ли человек выполнять должностные обязанности, но такая причина потери работы является незаконной.

Как ФЛП и сотрудник платит ЕСВ

В 2025 году физические лица-предприниматели снова будут платить единый социальный взнос в обязательном порядке. С марта 2022 года действовала военная льгота, позволявшая ФЛП по своему усмотрению решать судьбу регулярных платежей в Пенсионный фонд. Но с января придется отдавать в бюджет минимум 1760 грн.

Однако украинцам, одновременно работающим и имеющим небольшой бизнес, не нужно платить единый социальный взнос дважды, поскольку за наемного сотрудника платежи осуществляет работодатель. То есть ФЛП освобождается от налогового обязательства.

Напомним, после исторического повышения налогов среди населения шли дискуссии, придется ли платить военный сбор "задним числом". Но народные депутаты одобрили законопроект о переносе новой ставки на 1 января 2025 года для ФЛП.

Также мы писали, что обычно украинцы имеют выходные по праздникам или им компенсируют дополнительную работу. В этом году Рождество и Новый год приходится на будни, однако не стоит ожидать дополнительного отдыха или финансовых бонусов. Эти нормы не действуют в период военного положения.