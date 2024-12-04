Новий закон для ФОП — що зміниться з 1 січня 2025 року

Жінка проводить розрахунки. Фото: Unsplash

Верховна Рада схвалила законопроєкт №9319 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Цей документ містить правку, яка передбачає, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року, а не з жовтня "заднім числом", як передбачав податковий законопроєкт 11416-д.

Про це повідомив Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Що передбачає ухвалений законопроєкт

Законопроєкт розроблений з метою покращення податків для резидентів і спеціалістів Дія.City.

Доопрацьований до другого читання законопроєкт передбачає, зокрема:

для резидентів Дія.City зі статусом стартапів — скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів Дія.City, якщо кількість таких осіб у резидента Дія.City становить менш як 9 осіб. Водночас передбачається запобіжник проти зловживань — якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія.City, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;

звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами Дія.City на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;

посилення "антикритеріїв" резидентства Дія.City на період дії воєнного стану та післявоєнний період;

усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Податковий консультант Михайло Смокович наголосив на тому, що ФОПам ще рано радіти, оскільки законопроєкт ще повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ПриватБанк прибрав основні тарифи для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють у сфері IT. Відтепер відкриття та обслуговування бізнес-рахунків є безплатним, а основні послуги з обслуговування рахунків і корпоративних карток не коштують нічого.

Також ми писали, що до підвищення податків багато фізичних осіб-підприємців могли не закривати свої підприємства, навіть якщо вони не приносили доходу. Таким чином, не потрібно було сплачувати військовий збір, єдиний соціальний внесок, єдиний податок (ФОП 3 групи) і інші податки. Пільги скасують з 2025 року, тому підприємцям слід подумати про те, що робити з новим фінансовим навантаженням.