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Платити податки не доведеться — що можуть зробити ФОПи в грудні

3 грудня 2024 11:35
Єлизавета Супівська - редактор
Військовий збір та ЄСВ – як ФОПу не платити податки у 2025 році
Українці користуються Електронним кабінетом платника податків. Фото: zak.tax.gov.ua
Єлизавета Супівська - редактор

Чимало фізичних осіб-підприємців до підвищення податків могли не закривати власний бізнес, навіть якщо він не приносив доходу. Адже не доводилося сплачувати єдиний соціальний внесок, єдиний податок (ФОП 3 групи), військовий збір тощо. З 2025 року пільги скасують, тож підприємцям варто замислитися, що робити з новим фінансовим навантаженням.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

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Що можуть зробити ФОПи в грудні

З січня 2025 року підприємці на спрощеній системі платитимуть як військовий збір, так і ЄСВ. ФОПи 1, 2 і 4 груп додатково витрачатимуть щомісяця 10% від мінімальної зарплати (800 грн), а представники 3 групи — 1% від доходу за квартал. Розмір єдиного соціального внеску становитиме 1 760 грн на місяць.

Для українців, які кілька років користувалися пільгами і могли взагалі не сплачувати податки у разі відсутності доходів, ситуація кардинально зміниться. Якщо ФОП не хоче витрачати кошти, він має 2 варіанти:

  • припинити господарську діяльність;
  • перевестися зі спрощеної системи на загальну.

Причому треба встигнути до Нового року, інакше щонайменше за січень доведеться заплатити і військовий збір, і єдиний соціальний внесок.

Що стосується закриття ФОП, то потрібно подати заявку в Дії та відправити в контролюючий орган ліквідаційні звіти через Електронний кабінет платника. Для переходу на загальну систему оподаткування достатньо відповідної електронної заяви. Такі підприємці за законом мають пільги і можуть не сплачувати ЄСВ, якщо у звітному періоду не було доходів.

"Крім того, можна перейти на іншу групу єдиного податку, щоб оптимізувати фінансове навантаження. Для прикладу, є ФОП, який здає в оренду квартиру за 10 000 грн на місяць. На 2 групі він сплатить 1 600 грн єдиного податку плюс 800 грн військового збору — загалом 2 400 грн. На 3 групі сплатить 5% ЄП та 1% ВЗ — загалом 600 грн. Різниця кардинальна", — констатував Михайло Смокович.

Щоб змінити групу єдиного податку, необхідно подати заяву в Електронному кабінеті платника до 16 грудня, аби перехід відбувся з 1 січня.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році мінімальна зарплата українців становитиме 8 000 грн на місяць. Після ухвалення нових податків сума, яку працівники отримуватимуть "на руки", зменшиться, оскільки доведеться утримувати 5% військового збору замість 1,5%.

Також ми писали, що деяким українцям доведеться сплачувати податки двічі. Йдеться про найманих працівників, які одночасно мають відкритий ФОП. Вони повинні платити військовий збір за себе як підприємця і співробітника.

ФОП податки Податкова служба підприємці військовий збір

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