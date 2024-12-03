Военный сбор и ЕСВ – как ФЛП не платить налоги в 2025 году

Украинцы пользуются Электронным кабинетом налогоплательщика. Фото: zak.tax.gov.ua

Многие физические лица-предприниматели до повышения налогов могли не закрывать собственный бизнес, даже если он не приносил доход. Ведь не приходилось платить единый социальный взнос, единый налог (ФЛП 3-й группы), военный сбор и т.д. С 2025 года льготы отменят, так что предпринимателям стоит задуматься, что делать с новой финансовой нагрузкой.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

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С января 2025 года предприниматели по упрощенной системе будут платить как военный сбор, так и ЕСВ. ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп будут дополнительно тратить ежемесячно 10% от минимальной зарплаты (800 грн), а представители 3-й группы — 1% от дохода за квартал. Размер единого социального взноса составит 1760 грн в месяц.

Для украинцев, которые несколько лет пользовались льготами и могли вообще не платить налоги при отсутствии доходов, ситуация кардинально изменится. Если ФЛП не хочет тратить средства, у него есть два варианта:

прекратить хозяйственную деятельность;

перевестись с упрощенной системы на общую.

Причем нужно успеть до Нового года, иначе как минимум за январь придется заплатить и военный сбор, и единый социальный взнос.

Что касается закрытия ФЛП, то следует подать заявку в "Дії" и отправить в контролирующий орган ликвидационные отчеты через Электронный кабинет плательщика. Для перехода на общую систему налогообложения достаточно соответствующего электронного заявления. Такие предприниматели по закону получают льготы и могут не платить ЕСВ, если в отчетном периоде не было доходов.

"Кроме того, можно перейти на другую группу единого налога, чтобы оптимизировать финансовую нагрузку. Для примера, есть ФЛП, сдающий в аренду квартиру за 10 000 грн в месяц. На 2-й руппе он оплатит 1600 грн единого налога плюс 800 грн военного сбора — всего 2400 грн. На 3-й группе платит 5% ЕН и 1% ВС — всего 600 грн. Разница кардинальная", — констатировал Михаил Смокович.

Чтобы изменить группу единого налога, необходимо подать заявление в Электронном кабинете плательщика до 16 декабря, дабы переход состоялся с 1 января.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году минимальная зарплата украинцев составит 8000 грн в месяц. После принятия новых налогов сумма, которую сотрудники будут получать "на руки", снизится, поскольку придется удерживать 5% военного сбора вместо 1,5%.

Также мы писали, что некоторым украинцам придется платить налоги дважды. Речь идет о наемных работниках, которые одновременно имеют открытый ФЛП. Они обязаны платить военный сбор за себя как предпринимателя и сотрудника.