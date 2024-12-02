Мінімальна зарплата в Україні — який податок вираховується у грудні 2024 року

Гроші у гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З 1 квітня в Україні збільшили розмір мінімальної заробітної плати на 900 грн. Зараз вона становить 8000 грн, але це сума без урахування податків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який податок при мінімальній зарплаті у грудні.

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Які податки вираховуються з зарплати українців

На початку року розмір мінімальної заробітної плати становив 7100 грн. Зараз виросла не тільки зарплата, але й розмір податків з неї. Наразі з зарплат українців вираховується два види податків:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військовий збір.

Який розмір податків у 2024 році

Розмір зазначених податків наразі такий:

ПДФО — 18% від заробітної плати особи;

військовий збір — збільшився до 5% (до підвищення податків складав 1,5%).

Варто зазначити, що закон застосовуватиметься заднім числом, тому військовий збір підвищений із зарплати за жовтень.

Якщо раніше ставка податків з громадян складала 19,5%, то після підвищення військового збору ця цифра збільшилася до 23%.

Таким чином, якщо мінімальна зарплата становить 8000 грн, то податок сягає 1840 грн. Тому з урахуванням податків мінімальна заробітна плата становить 6160 грн.

Нагадаємо, епопея, пов’язана з опублікуванням нового закону про підвищення податків для громадян України, завершилася. Як і очікувалося, він набрав чинності 1 грудня 2024 року, а не 29 листопада. Таким чином, бухгалтерам не доведеться турбуватися про нарахування військового збору із зарплати протягом двох днів протягом місяця.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. За весь час це стало найбільшим підвищенням податків.