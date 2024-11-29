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Нові податки в Україні — коли будемо платити 5% військового збору

29 листопада 2024 09:38
Єлизавета Супівська - редактор
Військовий збір 2024 – коли набуде чинності закон про підвищення податків
Гроші в гаманці. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Епопея з опублікуванням ресурсного закону про підвищення податків для українців завершилася добре. Він таки набере чинності 1 грудня 2024 року, як передбачалося, а не 29 листопада. Тож бухгалтерам не доведеться нервувати через нарахування військового збору із зарплат за 2 дні місяця.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів податкової і митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416-д у четвер, 28 листопада. Його планували опублікувати 30 числа в газеті "Голос України", що означало би набуття чинності наступного дня, тобто 1 грудня.

Проте ввечері з’явилася інформація, яка налякала багатьох українців, і найбільше — бухгалтерів, яким довелося би розбиратися з наслідками дивного рішення. Як повідомив Данило Гетманцев, ресурсний закон опублікували майже одразу після підписання, тобто нові податки вступлять в силу 29 листопада.

"Таким чином, ВЗ за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада. Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобов’язання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР", — констатував голова парламентського комітету.

 

Нові податки
Нардеп Ярослав Железняк висловив обурення щодо публікації закону. Фото: скриншот

Обурення в мережі було багато, адже подібне рішення створює незручності для роботодавців, які мають найманих працівників. Проте вже вранці 29 листопада з’явилася новина, що публікацію перенесли на заплановану дату. Не виключено, що спрацював розголос в мережі Інтернет.

За словами Гетманцева, ресурсний закон запрацює 1 грудня 2024 року. Лише з наступного місяця фізичні особи і бізнес сплачуватимуть військовий збір за ставкою 5%, а не 1,5%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми розповідали про зміни, які чекають населення в грудні з огляду на підписання закону про підвищення податкового навантаження. Окрім збільшеного військового збору в документі прописані ставки для банків, інших фінансових установ і фізичних осіб-підприємців.

Також ми писали, що спадок підлягає оподаткуванню в Україні, оскільки це дохід. Застосовують податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, але сплачувати кошти повинні не всі члени родини померлого. Це залежить від ступеня споріднення.

закон податки гроші фінанси військовий збір

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