Военный сбор 2024 – когда вступит в силу закон о повышении налогов

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Эпопея с обнародованием ресурсного закона о повышении налогов для украинцев завершилась хорошо. Он таки вступит в силу 1 декабря 2024 года, как предполагалось, а не 29 ноября. Так что бухгалтерам не придется нервничать из-за начисления военного сбора с зарплат за 2 дня месяца.

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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Что известно о повышении налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416-д в четверг, 28 ноября. Его планировали опубликовать 30 числа в газете "Голос Украины", что означало бы вступление в силу на следующий день, то есть 1 декабря.

Однако вечером появилась информация, напугавшая многих украинцев, и больше всего — бухгалтеров, которым пришлось бы разбираться с последствиями странного решения. Как сообщил Даниил Гетманцев, ресурсный закон опубликован почти сразу после подписания, то есть новые налоги вступят в силу 29 ноября.

"Таким образом, ВЗ по новой ставке нужно удержать только за 2 дня ноября. Относительно ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если поправка на следующей неделе будет поддержана ВР", — констатировал председатель парламентского комитета.

Нардеп Ярослав Железняк выразил возмущение публикацией закона. Фото: скриншот

Возмущения в сети было много, ведь подобное решение создает неудобства для работодателей, имеющих наемных сотрудников. Однако уже утром 29 ноября появилась новость о том, что публикацию перенесли на запланированную дату. Не исключено, что сработала огласка в сети Интернет.

По словам Гетманцева, ресурсный закон заработает 1 декабря 2024 года. Только со следующего месяца физические лица и бизнес будут платить военный сбор по ставке 5%, а не 1,5%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы рассказывали об изменениях, ожидающих население в декабре с учетом подписания закона о повышении налоговой нагрузки. Кроме увеличенного военного сбора, в документе прописаны ставки для банков, других финансовых учреждений и физических лиц-предпринимателей.

Также мы писали, что наследство подлежит налогообложению в Украине, поскольку это доход. Применяют налог на доходы физических лиц и военный сбор, но платить деньги должны не все члены семьи умершего. Это зависит от степени родства.