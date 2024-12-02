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Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

2 декабря 2024 15:28
Владимир Мололкин - редактор
Минимальная зарплата в Украине — какой налог исчисляется в декабре 2024 года
Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

С 1 апреля в Украине увеличили размер минимальной заработной платы на 900 грн. Сейчас она составляет 8000 грн, но это сумма без учета налогов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой налог при минимальной зарплате в декабре.

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Какие налоги исчисляются из зарплаты украинцев

В начале года размер минимальной заработной платы составлял 7100 грн. Сейчас выросла не только зарплата, но и размер налогов с нее. Из зарплат украинцев высчитывается два вида налогов:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • военный сбор.

Каков размер налогов в 2024 году

Размер указанных налогов сейчас таков:

  • НДФЛ — 18% от заработной платы лица;
  • военный сбор — увеличился до 5% (до повышения налогов составлял 1,5%).

Следует отметить, что закон будет применяться задним числом, поэтому военный сбор повышен с зарплаты за октябрь.

Если раньше ставка налогов с граждан составляла 19,5%, то после повышения военного сбора эта цифра увеличилась до 23%.

Таким образом, если минимальная зарплата составляет 8000 грн, то налог достигает 1840 грн. Потому с учетом налогов минимальная заработная плата составляет 6160 грн.

Напомним, эпопея, связанная с опубликованием нового закона о повышении налогов для граждан Украины, завершилась. Как и ожидалось, он вступил в силу 1 декабря 2024 года, а не 29 ноября. Таким образом, бухгалтерам не придется беспокоиться о начислении военного сбора по зарплате в течение двух дней в течение месяца.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения. За все время это стало самым большим повышением налогов.

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