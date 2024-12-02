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Деяким українцям треба сплачувати військовий збір двічі – деталі

2 грудня 2024 12:24
Єлизавета Супівська - редактор
Військовий збір в Україні – як платять ФОПи та наймані працівники
Купюра 200 грн у руці. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Українців хвилює питання оподаткування після набуття чинності закону №4015. Адже військовий збір не лише підняли для фізичних осіб, але й встановили для ФОПів на спрощеній системі. Деякі громадяни одночасно ведуть власний бізнес та офіційно працюють. Тому виникає питання, чи потрібно сплачувати ВЗ двічі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити підприємцям і найманим працівникам.

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Закон набув чинності 1 грудня 2024 року. Для фізичних осіб ставка дорівнює 5% замість традиційних 1,5%, а фізичні особи-підприємці платитимуть:

  • 10% від мінімальної заробітної плати на місяць — ФОПи 1, 2 і 4 групи;
  • 1% від доходу — ФОПи 3 групи.  

Водночас трапляються випадки, коли людина одночасно займається підприємницькою діяльністю і офіційно працює, отримуючи зарплату. Це не заборонено законом і дозволяє збільшити заощадження. Виникає питання, чи повинні українці двічі сплачувати військовий збір: за себе як ФОПа і як найманого співробітника.

Наприклад, законодавство дозволяє підприємцям не дублювати сплату єдиного соціального внеску, якщо за них принаймні мінімальну ставку вносить роботодавець. Але з військовим збором ситуація відрізняється: жодних пільг не встановлено, а питання ніяк не регулюється.

Тож поки не з’явиться інше пояснення від контролюючого органу, ФОПи змушені сплачувати в державний бюджет 5% ВЗ із офіційної зарплати та ставку податку як підприємці спрощеної системи.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, через підняття податкових зобов’язань українці отримуватимуть меншу зарплату "на руки". Адже роботодавці утримуватимуть із виплат 5% військового збору, що дорівнює 230 грн із кожної тисячі гривень (плюс 18% податку на доходи фізичних осіб).

Також ми писали, що ДПС опублікувала роз'яснення щодо ставки податку на прибуток для банків і небанківських фінансових установ. До них застосують 50% і 25% податку за 2024 рік. Плюс АЗС сплачуватимуть авансові внески з податку на прибуток та ПДФО.

ФОП податки працівники зарплатня військовий збір

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