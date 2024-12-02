Военный сбор в Украине – как платят ФЛП и наемные сотрудники

Купюра 200 грн в руке. Фото: НБУ/Flickr

Украинцев волнует вопрос налогообложения после вступления закона №4015 в силу. Ведь военный сбор не только подняли для физических лиц, но и установили для ФЛП на упрощенной системе. Некоторые граждане одновременно ведут собственный бизнес и работают официально. Поэтому возникает вопрос, нужно ли оплачивать ВС дважды.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать предпринимателям и наемным сотрудникам.

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Закон вступил в силу 1 декабря 2024 года. Для физических лиц ставка равна 5% вместо традиционных 1,5%, а физические лица-предприниматели будут платить:

10% от минимальной заработной платы в месяц — ФЛП 1, 2 и 4 группы;

1% от дохода — ФЛП 3 группы.

Однако бывают случаи, когда человек одновременно занимается предпринимательской деятельностью и официально работает, получая зарплату. Это не запрещено законом и позволяет увеличить сбережения. Возникает вопрос, должны ли украинцы дважды платить военный сбор: за себя как ФЛП и как наемного сотрудника.

Например, законодательство позволяет предпринимателям не дублировать уплату единого социального взноса, если за них по крайней мере минимальную ставку вносит работодатель. Но с военным сбором ситуация отличается: никакие льготы не установлены, а вопрос никак не регулируется.

Пока не появится иное объяснение от контролирующего органа, ФЛП вынуждены платить в государственный бюджет 5% ВС с официальной зарплаты и ставку налога как предприниматели упрощенной системы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, из-за поднятия налоговых обязательств украинцы будут получать меньшую зарплату "на руки". Ведь работодатели будут удерживать с выплаты 5% военного сбора, что равняется 230 грн с каждой тысячи гривен (плюс 18% налога на доходы физических лиц).

Также мы писали, что ГНС опубликовала разъяснения по ставке налога на прибыль для банков и небанковских финансовых учреждений. К ним применят 50% и 25% налога за 2024 год. Плюс АЗС будут уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль и НДФЛ.