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Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

29 листопада 2024 13:22
Єлизавета Супівська - редактор
Чиста зарплата українців зменшиться з 1 грудня – що відомо
Українські гривні. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Ресурсний закон про підвищення податків для українців набере чинності 1 грудня 2024 року. Для пересічних громадян це означає автоматичне зменшення чистих доходів, оскільки з отриманої "на руки" суми доведеться віддавати не 1,5% військового збору, а 5%.

Це передбачено законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

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Згідно з новими правилами оподаткування, які почнуть діяти 1 грудня (на наступний день після публікації закону в газеті ВРУ "Голос України"), з усіх доходів громадян утримуватимуть 5% військового збору замість традиційних 1,5%. Це стосується як офіційної зарплати, як і будь-яких фінансових надходжень: від оренди житла, відсотків за депозитом, спадку тощо.

Окрім того, не варто забувати про податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Ще в листопаді 2024 року загальний розмір оподаткування становить 19,5%, а вже з грудня доведеться віддавати 23%. Тобто з кожної заробленої тисячі гривень утримуватимуть 230 грн, а не 195 грн.

"Чистий дохід на руки стане меншим. Тобто українцям одночасно збільшують утримання податків і роздають 1 000 грн зимової підтримки. Але гроші ви отримаєте один раз, а військовий збір платитимете щомісячно. Тож коли надійде менша зарплата, варто розуміти, що винен не роботодавець, а вища ставка ВЗ", — зауважила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі "КИЇВ24".

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці 3 групи також повинні сплачувати військовий збір за ставкою 1%. Для ФОПів інших груп спрощеної системи діятимуть окремі ставки. Але вони запрацюють не з 1 грудня, бо нардепи планують скасувати запровадження "заднім числом" і перенести набуття чинності нових норм на 1 січня 2025 року.

Епопея з опублікуванням закону

Ввечері 28 листопада українці несподівано дізналися, що закон вже опублікували в офіційній газеті Верховної Ради, хоча це планували зробити 30 листопада. В мережі зчинили ґвалт: люди обурилися, що військовий збір запровадять не з першого місяця зими, а з 29 листопада. І виходить, що роботодавцям доведеться утримати 5% ВЗ за останні 2 дні місяця.

"Просто п***ц якийсь. Це стільки незручностей зробить. 44 дні тягнули і вже один день могли зачекати. А так потужно створили на рівному місці проблему для бізнесу. Але вже нічого не зробиш — 29 листопада (а не 1 грудня, як обіцяли) закон вступить в силу. І решту днів доведеться якось бізнесу перераховувати по ставці 5%", — написав у Telegram народний депутата Ярослав Железняк.

Але вранці ситуацію виправили. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев повідомив, що закон таки опублікують 30 листопада і людям не треба хвилюватися. Він назвав це "помилкою друкаря" і запевнив, що бухгалтери зможуть спати спокійно.

Нові податкові ставки в Україні

Закон про підвищення податків передбачає чимало нововведень, зокрема:

  • 5% військового збору для всіх українців, окрім військовослужбовців;
  • авансові внески для АЗС;
  • 50% податку на прибуток банків за 2024 рік;
  • 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ (крім страховиків);
  • збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • збільшення ренти на видобуток щебеню;
  • щомісячна звітність з податку на прибуток або на доходи (ПДФО).

Що стосується фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, то представники 1, 2 і 4 групи платитимуть з 1 січня 2025 року 10% від розміру мінімальної зарплати, а ФОПи 3 групи — додатково 1% ВЗ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків 28 листопада. Документ передбачає нові ставки для фізичних осіб і бізнесу, а також фінансових установ. Більшість норм почнуть діяти вже 1 грудня, а частину перенесуть на 2025 рік.

Також ми писали, що українці повинні щороку сплачувати податок на нерухомість. Сума залежить від кількості "зайвих" квадратних метрів: чим більше загальна площа квартири/будинку перевищує законодавчо визначені норми, тим відчутнішим буде податок.

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