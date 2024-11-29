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Украинцы получат меньшие зарплаты — что изменится в декабре

29 ноября 2024 13:22
Елизавета Супивская - редактор
Чистая зарплата украинцев уменьшится с 1 декабря – что известно
Украинские гривны. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Ресурсный закон о повышении налогов для украинцев вступит в силу 1 декабря 2024 года. Для рядовых граждан это означает автоматическое уменьшение чистых доходов, поскольку с полученной "на руки" суммы придется отдавать не 1,5% военного сбора, а 5%.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по особенностям налогообложения в период действия военного положения".

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Почему доходы украинцев уменьшатся

Согласно новым правилам налогообложения, которые начнут действовать 1 декабря (на следующий день после публикации закона в газете ВРУ "Голос Украины"), из всех доходов граждан будут удерживать 5% военного сбора вместо традиционных 1,5%. Это касается как официальной зарплаты, так и любых финансовых поступлений: от аренды жилья, процентов по депозиту, наследства и т.д.

Кроме того, не следует забывать о налоге на доходы физических лиц по ставке 18%. Еще в ноябре 2024 года общий размер налогообложения составляет 19,5%, а уже с декабря придется отдавать 23%. То есть с каждой заработанной тысячи гривен будут удерживать 230 грн, а не 195 грн.

"Чистый доход на руки станет меньше. То есть украинцам одновременно увеличивают удержание налогов и раздают 1 000 грн зимней поддержки. Но деньги вы получите один раз, а военный сбор будете платить ежемесячно. Поэтому когда поступит меньшая зарплата, нужно понимать, что виноват не работодатель, а высшая ставка ВС",отметила народный депутат Нина Южанина в эфире "КИЕВ24".

Напомним, физические лица-предприниматели 3 группы также должны уплачивать военный сбор по ставке 1%. Для ФЛП других групп упрощенной системы будут действовать иные ставки. Но они заработают не с 1 декабря, потому что нардепы планируют отменить введение "задним числом" и перенести вступление в силу новых норм на 1 января 2025 года.

Эпопея с публикацией закона

Вечером 28 ноября украинцы неожиданно узнали, что закон уже опубликован в официальной газете Верховной Рады, хотя это планировали сделать 30 ноября. В сети подняли шум: люди возмутились, что военный сбор введут не с первого месяца зимы, а с 29 ноября. И выходит, что работодателям придется удержать 5% ВС за последние 2 дня месяца.

"Просто п***ц какой-то. Это столько неудобств доставит. 44 дня тянули и уже один день могли подождать. А так мощно создали на ровном месте проблему для бизнеса. Но уже ничего не поделаешь — 29 ноября (а не 1 декабря, как обещали) закон вступит в силу. И остальные дни придется как-то бизнесу перечислять по ставке 5%", — написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Но утром ситуацию поправили. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что закон опубликуют 30 ноября и людям не нужно волноваться. Он назвал это "ошибкой печати" и заверил, что бухгалтеры смогут спать спокойно.

Новые налоговые ставки в Украине

Закон о повышении налогов предусматривает немало нововведений, в частности:

  • 5% военного сбора для всех украинцев, кроме военнослужащих;
  • авансовые взносы для АЗС;
  • 50% налога на прибыль банков за 2024 год;
  • 25% налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков);
  • увеличение минимального налогового обязательства для земель;
  • освобождение кэшбэка от налогообложения;
  • увеличение ренты на добычу щебня;
  • ежемесячная отчетность по налогу на прибыль или доходы (НДФЛ).

Что касается физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, представители 1, 2 и 4 группы будут платить с 1 января 2025 года 10% от размера минимальной зарплаты, а ФЛП 3 группы — дополнительно 1% ВС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов 28 ноября. Документ предусматривает новые ставки для физических лиц и бизнеса, а также для финансовых учреждений. Большинство норм начнут действовать уже 1 декабря, а часть перенесут на 2025 год.

Также мы писали, что украинцы должны каждый год платить налог на недвижимость. Сумма зависит от количества "лишних" квадратных метров: чем больше общая площадь квартиры/дома превышает законодательно определенные нормы, тем более ощутимым будет налог.

зарплаты налоги деньги доходы военный сбор

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