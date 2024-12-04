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Новый год по-новому — что делать ФЛП 1, 2 и 3 группы в январе

4 декабря 2024 13:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новый закон для ФЛП — что изменится с 1 января 2025 года
Женщина производит расчеты. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Верховная Рада одобрила законопроект №9319 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по стимулированию развития цифровой экономики в Украине". Этот документ содержит правку, которая предусматривает, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей вступит в силу с 1 января 2025 года, а не с октября "задним числом", как предусматривал налоговый законопроект 11416-д.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов.

Что предполагает принятый законопроект

Законопроект разработан в целях улучшения налогов для резидентов и специалистов Дія.City.

Доработанный до второго чтения законопроект предусматривает, в частности:

  • для резидентов Дія.City со статусом стартапов — отмену нормы о неприменении льготной ставки НДФЛ 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов Дія.City, если количество таких лиц у резидента Дія.City составляет менее 9 человек. В то же время, предусматривается предохранитель против злоупотреблений — если стартап не выполнил критерии до завершения второго года пребывания в статусе резидента Действие, то нужно будет доплатить НДФЛ и ЕСВ;
  • освобождение от налогообложения ННПК благотворительной помощи, предоставленной резидентами Действие в пользу ВСУ;
  • отмена актов предоставленных услуг для гиг-специалистов;
  • усиление "антикритериев" резидентства Дія.City на период действия военного положения и послевоенный период;
  • устранение некоторых редакционных неточностей профильного Закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

Налоговый консультант Михаил Смокович отметил, что ФЛП еще рано радоваться, поскольку законопроект еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Напомним, ПриватБанк убрал основные тарифы для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих в сфере IT. Теперь открытие и обслуживание бизнес-счетов бесплатно, а основные услуги по обслуживанию счетов и корпоративных карт не стоят ничего.

Также мы писали, что до повышения налогов многие физические лица-предприниматели могли не закрывать свои предприятия, даже если они не приносили доход. Таким образом, не требовалось уплачивать военный сбор, единый социальный взнос, единый налог (ФЛП 3 группы) и другие налоги. Льготы отменят с 2025 года, поэтому предпринимателям следует подумать, что делать с новой финансовой нагрузкой.

ФЛП налоги Даниил Гетманцев законопроект военный сбор

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