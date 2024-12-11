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Феномен "спящих" ФЛП — что делать в декабре, дабы не платить ЕСВ

11 декабря 2024 12:23
Елизавета Супивская - редактор
Платить ЕСВ не придется – что делать ФЛП без доходов в декабре
Налоговые документы. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Физические лица-предприниматели с января 2025 года будут вынуждены платить военный сбор и единый социальный взнос. Для ФЛП, не имеющих дохода, это финансовая катастрофа, ведь до сих пор они пользовались военной льготой, поэтому могли находиться в "спящем" состоянии. Так называют феномен, когда предприниматель ничего не зарабатывает, но закрывать бизнес не хочет. С 2025 года таким ФЛП будет трудно.

Детали рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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Больше всего пострадают представители 3 группы упрощенной системы, поскольку с нулевым доходом за отчетный период они могли вообще не думать о налоговой нагрузке. Но с января 2025 года появится как минимум ЕСВ в размере 1 760 грн в месяц. "Спящим" ФЛП придется где-то находить деньги, чтобы покрывать эти расходы.

Как отметил Михаил Смокович, у предпринимателей есть 2 варианта выхода из положения:

  • закрыть ФЛП до завершения 2024 года, чтобы в январе единый социальный взнос уже не начислили;
  • перейти на общую систему налогообложения.

Первый вариант предусматривает подачу заявления на портале "Дія" и заполнение ликвидационного годового отчета. Некоторые предприниматели, уже давно не имеющие доходов, боятся закрывать ФЛП из-за риска попасть на проверку контролирующим органом. Тогда придется предоставлять выписки со счетов, квитанции, справки о начислении/уплате налогов и другие документы для подтверждения легального ведения деятельности.

"Ликвидационные проверки проводят достаточно нечасто и точно не для всех ФЛП. Но такой риск существует, поэтому если не хотите закрывать бизнес, можете перевестись на общую систему налогообложения. На ней можно не платить ЕСВ, если нет дохода. Нужно лишь раз в год подавать декларацию", — констатировал эксперт.

Следует учесть один риск: некоторые налоговики могут заставить зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость, если доход за год превысил 1 млн гривен. Даже при заработке этой суммы еще на упрощенной системе! Однако закон говорит: плательщиком НДС можно стать только на общей системе налогообложения после пересечения порога дохода 1 млн гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут совмещать официальную работу с предпринимательской деятельностью. То есть одновременно работать на другой бизнес и вести свой. Закон не запрещает такого сочетания, более того, предоставляет определенные налоговые льготы.

Также мы писали, что с 2025 года ФЛП должны платить военный сбор. Для каждой группы упрощенной системы суммы разнятся: 1 и 2 группы будут платить 800 грн ежемесячно, 3 группа — 1% от дохода. Не стоит забывать о возвращении обязательного ЕСВ в размере 1 760 грн в месяц.

ФЛП налоги доходы предприниматели военный сбор

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