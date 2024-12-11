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Банки закручують гайки клієнтам — що зміниться у лютому 2025 року

11 грудня 2024 11:09
Єлизавета Супівська - редактор
Ліміт на банківські перекази – які обмеження для українців у 2025 році
Банківські картки. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українцям варто приготуватися до важливих нововведень на початку 2025 року, які стосуються карткових переказів. 10 грудня найбільші системно-важливі банки підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг", який зобов’язує установи запровадити нові підходи до моніторингу клієнтів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для клієнтів банків з лютого 2025 року.

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З чим погодилися банки

Під дахом Національного банку представники різних фінансових установ — ПриватБанку, Ощадбанку, ОТП Банку, Правекс Банку, ПУМБ тощо — домовилися запровадити у своїй діяльності уніфіковану ринкову практику і підхід до:

  • ретельного моніторингу клієнтів на етапі встановлення ділових відносин;
  • перевірки операцій за рахунками клієнтів відповідно до наявної інформації;
  • встановлення автоматизованих цілодобових анти-фрод правил;
  • встановлення ризик-орієнтованого підходу, на основі якого базуватимуться правила здійснення фінансових операцій.

Звучить незрозуміло, але пояснення сподобається не всім українцям. З 2025 року банки посилять обмеження на перекази з картки на картку (P2P) і транзакції за реквізитами IBAN. Нагадаємо, востаннє НБУ ввів ліміти на перекази у жовтні 2024 року, заборонивши фізичним особам відправляти на картки інших людей суму понад 150 000 грн на місяць (без IBAN).

Нові ліміти для клієнтів банків

Запровадження ризик-орієнтованого підходу означає, що клієнтів поділятимуть на категорії залежно від ступеня ризику та наявності підтверджених джерел доходу. З 1 лютого 2025 року ліміти на перекази будуть такими:

  • для високоризикових клієнтів — 50 000 грн на місяць;
  • для клієнтів із середнім і низьким ризиком — 150 000 грн на місяць.

Проте з 1 червня наступного року ліміт, який не стосується високоризикових клієнтів, знизять до 100 000 грн. Варто зауважити, що правила поширюватимуться на українців без документально підтверджених доходів. Але можна звернутися в банк із запитом на підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документів про легальний заробіток.

До всього, фінансові установи заборонять відкривати клієнтам із непідтвердженими доходами більше трьох рахунків в одній валюті (не стосується депозитних і кредитних, а також карток державних програм). Передбачається, що обмеження діятимуть протягом всього 2025 року.

Нагадаємо, українські банки ретельно перевіряють операції, пов’язані з криптовалютою. Неодноразово людям блокували рахунки, посилаючись на дотримання вимог фінансового моніторингу. ПриватБанк відмовився розглянути докази легітимності транзакцій, запропонувавши клієнту переказати кошти на інший рахунок.

Також ми писали, що НБУ запустив миттєві перекази з картки на картку, оновивши систему електронних платежів — СЕП-4.1. Тепер транзакції повинні проходити за кілька секунд у будь-який час. До останньої версії системи вже приєдналися найбільші банки, зокрема Ощадбанк, Сенс Банк, Ідея Банк, Укрексімбанк тощо.

банки грошові перекази банківські карти зміни обмеження

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