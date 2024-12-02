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НБУ запустив миттєві перекази — які банки вже долучилися

2 грудня 2024 14:02
Єлизавета Супівська - редактор
НБУ запустив систему миттєвих платежів – що це дасть українцям
Національний банк України. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні запрацювала остання версія системи електронних платежів Національного банку — СЕП-4.1. Нові функціональні можливості включають здійснення миттєвих переказів (до 10 секунд) у будь-який зручний час. До останньої версії вже підключилися Ощадбанк, Сенс Банк, Ідея Банк, Укрексімбанк та інші.

Про це повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

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Що передбачає СЕП-4.1

Система електронних платежів забезпечує здійснення 99% міжбанківських фінансових операцій у національній валюті. Завдяки оновленню українці (фізичні та юридичні особи) зможуть отримувати кошти майже одразу, оскільки граничний час виконання переказу вимірюється в секундах (не більше десяти).

"Надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення операції. Максимальна сума встановлена на рівні 100 тис. грн, що є оптимальним рішенням для більшості платежів для забезпечення повсякденних потреб громадян", — йдеться на сайті регулятора.

Іншими перевагами версії назвали відкритість для всіх учасників СЕП та їх клієнтів, а також доступність 24/7. Станом на 2 грудня до функціональності миттєвого переказу підключилися:

  • Національний банк;
  • Ощадбанк;
  • КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК;
  • СКАЙ БАНК;
  • КЛІРИНГОВИЙ ДІМ;
  • УКРСИББАНК;
  • Укрексімбанк;
  • ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК;
  • СЕНС БАНК;
  • АЛЬТБАНК;
  • Ідея Банк.

Інші фінансові установи також приєднаються, але поступово, зважаючи на свої внутрішні графіки впровадження. Для пересічних українців, які переказують кошти через мобільні додатки, оплачують товари і послуги безготівково, перевагами є швидкість зарахування платежів у реальному часі, а також зручні ініціювання операцій.

Бізнес зможе зменшити операційні витрати, ефективніше керувати ліквідністю, покращити обслуговування завдяки цілодобовій доступності платежів через СЕП.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк планує провести тестування пілотного проєкту з випуску цифрових грошей — е-гривень. Процес відкриють для всіх охочих українців у 2025 році, але точна дата запуску невідома. Спершу регулятор повинен знайти технологічного партнера, а учасники фінансового ринку — підготуватися до тестування.

Також ми писали, що в деяких випадках клієнти ПриватБанку не зможуть здійснити грошовий переказ. Один із користувачів Приват24 поскаржився, що отримав дивне повідомлення про необхідність підтвердити номер телефону.

НБУ гроші банки фінанси платежі

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