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НБУ проведе експеримент — до чого готуватися українцям

29 листопада 2024 15:43
Єлизавета Супівська - редактор
Тестування е-гривні – коли в Україні з’являться цифрові гроші
Чоловік із банківською карткою. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні планують запустити пілотний проєкт з випуску цифрових грошей — е-гривень. Національний банк назвав орієнтовні терміни і розповів, хто зможе взяти участь у тестуванні.

Деталі повідомило видання "Економічна правда".

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Коли відбудеться запуск пілотного проєкту

Підготовка ведеться давно, НБУ планував запустити його до кінця 2024 року, але через необхідність пошуку технологічного партнера і недостатню готовність учасників фінансового ринку процес відклали до 2025 року. Точну дату Національний банк не назвав.

"Є низка факторів, які можуть вплинути на зміну термінів. Зокрема потрібно враховувати готовність брати участь в зазначеному пілоті, а також визначити технологічного партнера, що надасть для тестування е-гривні своє технологічне рішення, яке відповідатиме вимогам НБУ та архітектурі е-гривні, й здійснити налаштування відповідної інфраструктури", — доповіли в регуляторі.

Як відомо, потенційне тестування проводитимуть у відкритому середовищі з реальними користувачами, які зможуть здійснювати платіжні операції за допомогою електронної форми гривні. Наразі це третя форма, яка існуватиме поряд зі звичайною готівкою і безготівковими коштами на банківських рахунках.

Різниця між е-гривнею та безготівкою — відсутність посередників. Тобто банки і небанківські фінансові організації не втручатимуться у процес використання/зберігання грошей, бо електронна національна валюта буде під прямим регулюванням центрального банку.

Зауважимо, в Україні вже проводили тестування е-гривні. Перші випробовування здійснили у 2018 році, тоді для працівників НБУ створили окреме середовище, в якому учасники проєкту могли здійснювати перекази, поповнювати мобільний рахунок, обмінювати на безготівкові кошти тощо. Наступним кроком буде відкрите тестування для всіх охочих українців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть переказувати кошти різними способами, наприклад, за допомогою банківських мобільних додатків та функціоналу офіційних сайтів. Ощадбанк також дозволяє клієнтам відправляти особисті фінанси кількома інструментами.

Також ми писали, що українці найчастіше купують іноземну валюту в банках та обмінниках. Але не всі громадяни знають, де вигідніше здійснювати валютні операції. Банки хоч і пропонують надійність і захист, але часто програють за показниками обмінним пунктам.

НБУ гроші е-гривня валюта фінанси

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