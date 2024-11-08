Курс долара та євро в Україні 7 листопада — де найвигідніше купувати валюту

Доларові банкноти в руках. Фото: Pexels

Коли виникає потреба обміняти валюту, українці замислюються, а де вигідніше? З одного боку, в банку безпечніше та надійніше, з іншого — обмінні пункти часто пропонують приємніші курси продажу. Водночас чорний ринок перебуває десь посередині, якщо говорити про фінансову вигоду від купівлі валюти.

Редакція Новини.LIVE дізналася в доктора економічних наук Олексія Плотнікова, де українцям вигідніше купувати валюту.

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За словами експерта, відповідь на це питання залежить від потреб клієнтів: чи вони хочуть дешевше купити і дорожче продати, чи шукають безпечне місце для обміну, де можна не хвилюватися за можливість шахрайства. Бо чимало аферистів підробляють іноземні купюри і пропонують для обміну за вигіднішим курсом.

"Як правило, в обмінниках кращий курс, аніж у банках. На чорному ринку кращий, ніж в обмінниках. Чорний ринок я взагалі не рекомендую, бо існує велика ймовірність стикнутися з шахраями, якимись кримінальними елементами. Я пропагую обмін у банках, бо там максимально безпечно купити валюту, є камери та охорона. Обмінники такого сервісу не пропонують", — констатував Олексій Плотніков.

Плюс є велика ймовірність, що в обмінних пунктах якісь купюри не приймуть чи дадуть сумнівні гроші. Часто це лотерея — пощастить або ні. Чорний ринок взагалі рясніє від недобросовісних учасників, які здатні на будь-які маніпуляції, щоб підзаробити. Там купувати долари чи євро протипоказано.

Який курс в банках та обмінниках 7 листопада

За даними Мінфіну, у четвер, 7 листопада, показники вартості більшості популярних валют пішли на спад у банківських установах. Наші громадяни могли продати і купити різні іноземні банкноти за таким середнім курсом:

долар — 41,20/41,70 грн;

євро — 44,35/45 грн;

польський злотий — 10,10/10,45 грн;

фунт стерлінгів — 52,80/54,10 грн;

чеська крона — 1,70/1,78 грн;

ізраїльський шекель — 6,5/7,5 грн.

Середні курси валют у банках України 7 листопада. Скриншот: Мінфін

Зверніть увагу, що показники можуть відрізнятися в конкретних банках. Тож варто перевірити актуальний курс у ПриватБанку чи Ощадбанку, перш ніж порівнювати з вартістю валюти в обмінниках. Там 7 листопада середні значення трохи відрізнялися. Українці могли купити долар у середньому за 41,58 грн, а продати — за 41,53 грн.

Що стосується інших популярних валют, середній курс в обмінних пунктах був таким:

євро — 44,86/45,05 грн;

польський злотий — 10,29/10,40 грн;

фунт стерлінгів — 53,35/54 грн;

чеська крона — 1,65/1,80 грн;

ізраїльський шекель — 9,54/10,65 грн.

За словами Олексія Плотнікова, валюта не буде дешевшати. Долар і євро залишаться на поточному рівні, з часом планомірно дорожчатимуть. Тому краще заздалегідь купити іноземну валюту, якщо є потреба в готівці, поки вартість не виросла.

Нагадаємо, за період з 31 жовтня до 6 листопада спостерігалося подорожчання американської валюти. Курс долара не стояв на місці, постійно коливаючись. Але різкого підвищення показників не відбулося.

Також ми писали, що українці частіше обирають зберігати заощадження у доларах або євро. Але ця валюта не здатна похвалитися стабільністю чи надійністю.