Курс доллара и евро в Украине 7 ноября – где выгоднее всего покупать валюту

Долларовые банкноты в руках. Фото: Pexels

Когда возникает необходимость обменять валюту, украинцы задумываются — а где выгоднее? С одной стороны, в банке безопаснее и надежнее, с другой — обменные пункты часто предлагают более приятные курсы продаж. В то же время черный рынок находится где-то посередине, если говорить о финансовой выгоде от покупки валюты.

Редакция Новини.LIVE узнала у доктора экономических наук Алексея Плотникова, где украинцам выгоднее покупать валюту.

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По словам эксперта, ответ на этот вопрос зависит от потребностей клиентов: хотят ли они дешевле купить и дороже продать, или ищут безопасное место для обмена, где можно не волноваться за возможность мошенничества. Потому что многие аферисты подделывают иностранные купюры и предлагают для обмена по более выгодному курсу.

"Как правило, в обменниках лучше курс, чем в банках. На черном рынке лучше, чем в обменниках. Черный рынок я вообще не рекомендую, потому что существует большая вероятность столкнуться с мошенниками, какими-то криминальными элементами. Я пропагандирую обмен в банках, ведь там максимально безопасно купить валюту, есть камеры и охрана. Обменники такого сервиса не предлагают", — констатировал Алексей Плотников.

Плюс большая вероятность, что в обменных пунктах какие-то купюры не примут или дадут сомнительные деньги. Часто это лотерея — повезет или нет. А черный рынок изобилует недобросовестными участниками, которые способны на любые манипуляции, дабы подзаработать. Там покупать доллары или евро вообще противопоказано.

Какой курс в банках и обменниках 7 ноября

По данным Минфина, в четверг, 7 ноября, показатели стоимости большинства популярных валют пошли на убыль в банковских учреждениях. Наши граждане могли продать и купить разные иностранные банкноты по такому среднему курсу:

доллар — 41,20/41,70 грн;

евро — 44,35/45 грн;

польский злотый — 10,10/10,45 грн;

фунт стерлингов — 52,80/54,10 грн;

чешская крона — 1,70/1,78 грн;

израильский шекель — 6,5/7,5 грн.

Средние курсы валют в банках Украины 7 ноября. Скриншот: Минфин

Обратите внимание, что показатели могут различаться в конкретных банках. Следовательно, стоит проверить актуальный курс в ПриватБанке или Ощадбанке, прежде чем сравнивать со стоимостью валюты в обменниках. Там 7 ноября средние значения немного отличались. Украинцы могли купить доллар в среднем за 41,58 грн, а продать — за 41,53 грн.

Что касается других популярных валют, средний курс в обменных пунктах был таким:

евро — 44,86/45,05 грн;

польский злотый — 10,29/10,40 грн;

фунт стерлингов — 53,35/54 грн;

чешская крона — 1,65/1,80 грн;

израильский шекель — 9,54/10,65 грн.

По словам Алексея Плотникова, валюта не будет дешеветь. Доллар и евро останутся на текущем уровне, со временем планомерно будут дорожать. Поэтому лучше заранее купить иностранную валюту, если есть потребность в наличных, пока стоимость не выросла.

Напомним, за период с 31 октября по 6 ноября наблюдалось подорожание американской валюты. Курс доллара не стоял на месте, постоянно колеблясь. Но резкого повышения показателей не произошло.

Также мы писали, что украинцы чаще всего выбирают хранить сбережения в долларах или евро. Но эта валюта не способна похвастаться стабильностью или надежностью.