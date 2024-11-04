Яка валюта найнадійніша у світі та скільки коштує

Яка валюта найстабільніша у світі. Фото НБУ/Flickr

Українців приваблює іноземна валюта як інструмент інвестування та збереження капіталу. Аби вкладення залишалися вигідними тривалий час, необхідно звертати увагу на надійну валюту, яка може похвалитися стабільним курсом і мінімальними коливаннями.

Про найбільш надійні валюти світу розповіли аналітики FXSSI.

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Найстабільніші світові валюти

Популярні в Україні долари та євро перебувають далеко від першої трійки. Список надійних валют рідко змінюється, оскільки лідируючі позиції займають гроші, що належать країнам із сильною економікою, стійкими політичними системами і значними фінансовими резервами. Мова про:

швейцарський франк (CHF);

японську ієну (JPY);

норвезьку крону (NOK).

Курс швейцарського франка до американського долара станом на початок листопада 2024 року дорівнює 1,16 дол. Це офіційна валюта Швейцарії та Ліхтенштейну, які здатні похвалитися високорозвиненою банківською системою, низьким рівнем інфляції, прив’язкою до золота тощо.

Купюра швейцарського франка. Скриншот: FXSSI

Що стосується японської ієни, то вона коштує 0,0066 дол. Здавалося б, це слабка валюта, проте необхідно звернути увагу на вдалі спроби Японії щороку підіймати рівень життя населення і втримувати інфляцію на низькому рівні попри наявність великого національного боргу. Ієна перебувала у трійці валют за кількістю торгів на ринку після долара та євро.

Плюс Японія — в десятці світових держав за запасами золота. Ці характеристики дозволяють національній валюті утримувати статус надійної та стабільної, отже інвестори можуть бути впевнені у відсутності ризику втратити заощадження через 3-5 років.

Купюра японської ієни. Скриншот: FXSSI

Нарешті, норвезька крона коштує всього 0,091 дол., що робить її далеко не найдорожчою у світі. Але валюту заслужено наділили статусом надійною, враховуючи, що Норвегія взагалі не має чистого боргу. Іншими словами, їй не потрібно позичати гроші, аби погасити заборгованість.

Другий визначальний фактор — країна володіє значними запасами нафти. Тому хвилюватися за різке падіння курсу не варто. Вкладникам сподобається той факт, що норвезька крона має тенденцію до зміцнення, натомість несподіваних коливань боятися не треба.

Купюра норвезької крони. Скриншот: FXSSI

Що ще потрібно знати українцям

Нагадаємо, що європейська валюта є однією з найвідоміших у світі, нею офіційно послуговуються у 20 країнах. Вона має унікальний дизайн, власні символи та художні деталі.

Також ми писали, що наступного року, у 2025-му, існує потенційна загроза девальвації гривні. Національна українська валюта не зможе пручатися дорожчанню, якщо фінансова допомога від міжнародних партнерів скоротиться.