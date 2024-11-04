Какая валюта самая надежная в мире и сколько стоит

Какая валюта самая стабильная в мире. Фото НБУ/Flickr

Украинцев привлекает иностранная валюта как инструмент инвестирования и сохранения капитала. Чтобы вложения оставались выгодными долго, необходимо обращать внимание на надежную валюту, которая может похвастаться стабильным курсом и минимальными колебаниями.

О наиболее надежных валютах мира рассказали аналитики FXSSI.

Читайте также:

Самые стабильные мировые валюты

Популярные в Украине доллары и евро находятся далеко от первой тройки. Список надежных валют редко меняется, поскольку лидирующие позиции занимают деньги, принадлежащие странам с сильной экономикой, устойчивыми политическими системами и значительными финансовыми резервами. Речь о:

швейцарских франках (CHF);

японских иенах (JPY);

норвежских кронах (NOK).

Курс швейцарского франка по отношению к американскому доллару по состоянию на начало ноября 2024 года равен 1,16 долл. Это официальная валюта Швейцарии и Лихтенштейна, которые способны похвастаться высокоразвитой банковской системой, низким уровнем инфляции, привязкой к золоту и т.д.

Купюра швейцарского франка. Скриншот: FXSSI

Что касается японской иены, то она стоит 0,0066 долл. Казалось бы, это слабая валюта, однако необходимо обратить внимание на удачные попытки Японии ежегодно поднимать уровень жизни населения и удерживать инфляцию на низком уровне, несмотря на наличие большого национального долга. Иена находилась в тройке валют по количеству торгов на рынке после доллара и евро.

Плюс Япония — в десятке мировых государств по запасам золота. Эти характеристики позволяют национальной валюте удерживать статус надежной и стабильной, так что инвесторы могут быть уверены в отсутствии риска потерять сбережения через 3-5 лет.

Купюра японской иены. Скриншот: FXSSI

Наконец, норвежская крона стоит всего 0,091 долл., что делает ее далеко не самой дорогой в мире. Но валюту заслуженно наделили статусом надежной, учитывая, что у Норвегии вообще нет чистого долга. Иными словами, ей не нужно занимать деньги, дабы погасить задолженность.

Второй определяющий фактор — страна обладает значительными запасами нефти. Поэтому беспокоиться о резком падении курса не стоит. Вкладчикам понравится тот факт, что норвежская крона имеет тенденцию к укреплению, а неожиданных колебаний бояться не надо.

Купюра норвежской кроны. Скриншот: FXSSI

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, что европейская валюта является одной из самых известных в мире, ее официально используют в 20 странах. У нее есть уникальный дизайн, собственные символы и художественные детали.

Также мы писали, что в следующем году, в 2025-м, существует потенциальная угроза девальвации гривны. Национальная украинская валюта не сможет сопротивляться удорожанию, если финансовая помощь от международных партнеров сократится.