Нові валютні обмеження від НБУ – що змінилося в Україні

Будівля Національного банку України. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України (НБУ) з 20 листопада скасував низку валютних обмежень та запровадив нові. Зміни стосуються грошових переказів для імпортерів, розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги і валютних кредитів.

Про це повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

Читайте також:

Перекази за імпортними контрактами

Перше нововведення стосується розрахунків імпортерів із закордонними постачальниками. До 20 листопада бізнес міг здійснювати перекази, якщо поставка продукції відбувалася після 23 лютого 2021 року. Тепер обмеження терміну постачання в Україні немає за умови, що кошти переказують на користь:

іноземного експортно-кредитного агентства (ЕКА) / іноземної держави через уповноважену нею особу;

інших нерезидентів, які беруть участь в імпортних операціях (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземного ЕКА / іноземної держави через уповноважену нею особу.

Встановлено щомісячний ліміт на рівні 10% від суми простроченої заборгованості за договором щодо імпорту товарів (станом на 1 листопада 2024 року). В НБУ вважають, що зміни стимулюватимуть іноземних партнерів зміцнювати наявні комерційні зв’язки з українським ринком.

Розрахунки за техдопомогу

Українці могли переказувати валюту за кордон у межах програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансувалися Європейським Союзом. Але з 20 листопада з’явилася можливість розраховуватися з іноземними донорами незалежно від того, якою державою чи організацією фінансується проєкт.

"Зміни допоможуть комплексно вирішити проблему розрахунків, що позитивно вплине як на позиції України, так і окремих бенефіціарів такої допомоги — резидентів, а також посприяє ухваленню позитивних рішень міжнародних донорів щодо подальшої підтримки України", — зауважили в Нацбанку.

Інші нововведення від НБУ

Ще одна зміна стосується репатріації дивідендів за кордон (це виплата частини прибутку резидентом на користь нерезидента). Згідно з перевірками регулятора, були спроби обійти щомісячний ліміт на репатріацію, тому НБУ запровадив додаткові критерії. Відтепер виплати за корпоративними правами чи акціями доступні за одночасного дотримання таких умов:

період діяльності емітента з дати державної реєстрації до дати здійснення операції становить не менше 12 місяців;

з моменту набуття іноземним інвестором/нерезидентом права власності на корпоративні права/акції емітента, що здійснює виплату, до дати здійснення операції минуло не менше 6 місяців.

Окреме нововведення торкнулося використання валютних кредитів для купівлі цінних паперів, номінованих у валюті. З 20 листопада Нацбанк заборонив таке придбання, аби мінімізувати ризики обходження діючих обмежень.

Нагадаємо, НБУ видав рекомендації стосовно механізмів так званого "дроблення бізнесу". Фінансові установи повинні знати, що використання подібних механізмів може бути маркером застосування схем ухилення від сплати податків.

Також ми писали, що Національний банк почав вилучати купюри старих зразків номіналами 50 та 200 гривень з готівкового обігу. Процес розпочався 1 листопада, але до повного виведення банкноти вважатимуть дійсним платіжним засобом.