Новые валютные ограничения от НБУ – что изменилось в Украине

Здание Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) с 20 ноября отменил ряд валютных ограничений и ввел новые. Изменения касаются денежных переводов для импортеров, расчетов по проектам международной технической помощи и валютным кредитам.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

Читайте также:

Переводы по импортным контрактам

Первое новшество касается расчетов импортеров с зарубежными поставщиками. До 20 ноября бизнес мог осуществлять переводы, если поставка происходила после 23 февраля 2021 года. Теперь ограничения срока поставки в Украину нет при условии, что деньги переводят на пользу:

иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА) / иностранного государства через уполномоченное им лицо;

других нерезидентов, участвующих в импортных операциях (путем кредитования, страхования, гарантирования, поручительства) иностранного ЭКА / иностранного государства через уполномоченное им лицо.

Установлен ежемесячный лимит на уровне 10% от суммы просроченной задолженности по договору импорта товаров (по состоянию на 1 ноября 2024 года). В НБУ считают, что изменения будут стимулировать иностранных партнеров укреплять существующие коммерческие связи с украинским рынком.

Расчеты за техпомощь

Украинцы могли переводить валюту за границу в рамках программ международной технической помощи/пограничного сотрудничества, финансируемых Европейским Союзом. Но с 20 ноября появилась возможность рассчитываться с иностранными донорами независимо от того, каким государством или организацией финансируется проект.

"Изменения помогут комплексно решить проблему расчетов, что положительно повлияет как на позиции Украины, так и отдельных бенефициаров такой помощи — резидентов, а также поспособствует принятию положительных решений международных доноров по дальнейшей поддержке Украины", — отметили в Нацбанке.

Другие нововведения от НБУ

Еще одно изменение касается репатриации дивидендов за границу (это выплата части прибыли резидентом в пользу нерезидента). Согласно проверкам регулятора, были попытки обойти ежемесячный лимит на репатриацию, поэтому НБУ ввел дополнительные критерии. Теперь выплаты по корпоративным правам или акциям доступны при одновременном соблюдении таких условий:

период деятельности эмитента с даты государственной регистрации до даты совершения сделки составляет не менее 12 месяцев;

с момента приобретения иностранным инвестором/нерезидентом права собственности на корпоративные права/акции эмитента, осуществляющего выплату, до даты совершения сделки прошло не менее 6 месяцев.

Отдельное новшество коснулось использования валютных кредитов для покупки ценных бумаг, номинированных в валюте. С 20 ноября Нацбанк запретил такие покупки, чтобы минимизировать риски обхождения действующих ограничений.

Напомним, НБУ издал рекомендации по механизмам так называемого "дробления бизнеса". Финансовые учреждения должны знать, что использование подобных механизмов может являться маркером применения схем уклонения от уплаты налогов.

Также мы писали, что Национальный банк начал изымать купюры старых образцов номиналами 50 и 200 гривен из наличного обращения. Процесс начался 1 ноября, но до полного вывода банкноты будут считаться действительным платежным средством.