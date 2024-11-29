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НБУ проведет эксперимент — к чему готовиться украинцам

29 ноября 2024 15:43
Елизавета Супивская - редактор
Тестирование е-гривны – когда в Украине появятся цифровые деньги
Человек с банковской картой. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В Украине планируют запустить пилотный проект по выпуску цифровых денег — е-гривен. Национальный банк назвал ориентировочные сроки и рассказал, кто сможет поучаствовать в тестировании.

Детали сообщило издание "Экономическая правда".

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Когда состоится запуск пилотного проекта

Подготовка ведется давно, НБУ планировал запустить его до конца 2024 года, но из-за необходимости поиска технологического партнера и недостаточной готовности участников финансового рынка процесс отложили до 2025 года. Точную дату Национальный банк не назвал.

"Есть ряд факторов, которые могут повлиять на изменение сроков. В частности нужно учитывать готовность участвовать в указанном пилоте, а также определить технологического партнера, который предоставит для тестирования е-гривны свое технологическое решение, отвечающее требованиям НБУ и архитектуре е-гривны, а также осуществить настройки соответствующей инфраструктуры", -- доложили в регуляторе.

Как известно, потенциальное тестирование проведут в открытой среде с реальными пользователями, которые смогут совершать платежные операции с помощью электронной формы гривны. Сейчас это третья форма, она будет существовать рядом с обычной наличкой и безналичными средствами на банковских счетах.

Разница между е-гривней и безналичкой — отсутствие посредников. То есть банки и небанковские финансовые организации не будут вмешиваться в процесс использования/хранения денег, ведь электронная национальная валюта находится под прямым регулированием центрального банка.

Отметим, в Украине уже тестировали е-гривну. Первые испытания провели в 2018 году, тогда для работников НБУ создали отдельную среду, в которой участники проекта могли осуществлять переводы, пополнять мобильный счет, обменивать на безналичные деньги и др. Следующим шагом будет открытое тестирование для всех желающих украинцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут переводить средства разными способами, например, с помощью банковских мобильных приложений и функционала официальных сайтов. Ощадбанк также позволяет клиентам отправлять личные деньги несколькими инструментами.

Также мы писали, что украинцы чаще покупают иностранную валюту в банках и обменниках. Но не все граждане знают, где выгоднее совершать валютные операции. Банки хоть и предлагают надежность и защиту, но часто проигрывают по показателям обменным пунктам.

НБУ деньги е-гривна валюта финансы

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