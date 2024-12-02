НБУ запустил систему мгновенных платежей – что это даст украинцам

Национальный банк Украины. Фото: НБУ/Flickr

В Украине заработала последняя версия системы электронных платежей Национального банка — СЭП-4.1. Новые функциональные возможности включают осуществление мгновенных переводов (до 10 секунд) в любое удобное время. К последней версии уже подключились Ощадбанк, Сенс Банк, Идея Банк, Укрэксимбанк и другие.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

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Что предполагает СЭП-4.1

Система электронных платежей обеспечивает 99% межбанковских финансовых операций в национальной валюте. Благодаря обновлению украинцы (физические и юридические лица) смогут получать деньги почти сразу, поскольку предельное время выполнения перевода измеряется в секундах (не более десяти).

"Предоставители платежных услуг будут выполнять мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя и обязаны сразу информировать их о результатах проведения операции. Максимальная сумма установлена на уровне 100 тыс. грн, что является оптимальным решением для большинства платежей для обеспечения повседневных потребностей граждан", — говорится на сайте регулятора.

Другими преимуществами версии назвали открытость для всех участников СЭП и их клиентов, а также доступность 24/7. По состоянию на 2 декабря к функциональности мгновенного перевода подключились:

Национальный банк;

Ощадбанк;

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК;

СКАЙ БАНК;

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ;

УКРСИББАНК;

Укрэксимбанк;

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК;

СЕНС БАНК;

АЛЬТБАНК;

Идея Банк.

Другие финансовые учреждения также присоединятся, но постепенно, учитывая свои внутренние графики внедрения. Для рядовых украинцев, которые переводят деньги через мобильные приложения, оплачивают товары и услуги безналично, преимуществами является скорость зачисления платежей в реальном времени, а также удобные инициирования операций.

Бизнес сможет снизить операционные расходы, эффективнее управлять ликвидностью, улучшить обслуживание благодаря круглосуточной доступности платежей через СЭП.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк планирует провести тестирование пилотного проекта по выпуску цифровых денег — е-гривен. Процесс откроют для всех желающих украинцев в 2025 году, но точная дата запуска неизвестна. Сначала регулятор должен найти технологического партнера, а участники финансового рынка — подготовиться к тестированию.

Также мы писали, что в некоторых случаях клиенты ПриватБанка не смогут осуществить денежный перевод. Один из пользователей Приват24 пожаловался, что получил странное уведомление о необходимости подтвердить номер телефона.