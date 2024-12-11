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Банки закручивают гайки клиентам — что изменится в феврале 2025

11 декабря 2024 11:09
Елизавета Супивская - редактор
Лимит на банковские переводы – какие ограничения для украинцев в 2025 году
Банковские карты. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Украинцам следует приготовиться к важным нововведениям в начале 2025 года, которые касаются карточных переводов. 10 декабря крупнейшие системно важные банки подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", обязывающий учреждения ввести новые подходы к мониторингу клиентов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для клиентов банков с февраля 2025 года.

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С чем согласились банки

Под крышей Национального банка представители различных финансовых учреждений — ПриватБанка, Ощадбанка, ОТП Банка, Правэкс Банка, ПУМБ и т.п. — договорились внедрить в своей деятельности унифицированную рыночную практику и подход к:

  • тщательному мониторингу клиентов на этапе установления деловых отношений;
  • проверке операций по счетам клиентов в соответствии с имеющейся информацией;
  • установлению автоматизированных круглосуточных анти-фрод правил;
  • установлению риск-ориентированного подхода, на основе которого будут базироваться правила осуществления финансовых операций.

Звучит непонятно, но объяснение понравится не всем украинцам. С 2025 года банки усилят ограничения на переводы с карты на карту (P2P) и транзакции по реквизитам IBAN. Напомним, последний раз НБУ ввел лимиты на переводы в октябре 2024 года, запретив физическим лицам отправлять на карточки других людей сумму более 150 000 грн в месяц (без IBAN).

Новые лимиты для клиентов банков

Введение риск-ориентированного подхода означает, что клиентов будут делить на категории в зависимости от степени риска и наличия подтвержденных источников дохода. С 1 февраля 2025 года лимиты на переводы будут такими:

  • для высокорисковых клиентов — 50 000 грн в месяц;
  • для клиентов со средним и низким риском — 150 000 грн в месяц.

Однако с 1 июня следующего года лимит, не касающийся высокорисковых клиентов, снизят до 100 000 грн. Следует отметить, что правила распространятся на украинцев без документально подтвержденных доходов. Но можно обратиться в банк с запросом на повышение установленного лимита с обязательным предоставлением документов о легальном заработке.

К тому же, финансовые учреждения запретят клиентам с неподтвержденными доходами открывать более трех счетов в одной валюте (не касается депозитных и кредитных, а также карт государственных программ). Предполагается, что ограничения будут действовать в течение всего 2025 года.

Напомним, украинские банки тщательно проверяют сделки, связанные с криптовалютой. Неоднократно людям блокировали счета, ссылаясь на соблюдение требований финансового мониторинга. ПриватБанк отказался рассмотреть доказательства легитимности транзакций, предложив клиенту перевести деньги на другой счет.

Также мы писали, что НБУ запустил мгновенные переводы с карты на карту, обновив систему электронных платежей — СЕП-4.1. Теперь транзакции должны проходить за несколько секунд в любое время. К последней версии системы уже присоединились крупнейшие банки, в том числе Ощадбанк, Сенс Банк, Идея Банк, Укрэксимбанк и т.д.

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