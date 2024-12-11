За переказами українців банки посилюють контроль – які наслідки

Людина вводить дані картки. Фото: Pexels

Сучасне життя важко уявити без звичних нам переказів з картки на картку. Це швидкий та зручний спосіб надіслати гроші своїм рідним та близьким. Однак більшість українців навіть не замислюються над тим, що банки встановлюють певні обмеження на такі операції. А у 2025 році фінансовий моніторинг з боку цих установ стане більш жорстким.

Про те, які наслідки матиме меморандум між Нацбанком та фінансовими установами, який передбачає введення суворіших лімітів на перекази через банки, розповів економіст Олександр Савченко в ефірі "Ранок.Live".

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На думку експерта, нові обмеження на карткові перекази зменшать ймовірність незаконних операцій, але можуть призвести до зростання популярності готівкових розрахунків та платежів криптовалютою.

Олександр Савченко підмітив, що в Україні спостерігається постійний тиск на розмір операцій щомісяця. Це відбувається з боку:

Нацбанку;

Міністерства фінансів;

податкової служби.

А на них, своєю чергою, тисне Євросоюз. При цьому у ЄС поріг починається від 10 тисяч євро, а в Україні ці суми значно менші.

За його словами, цей тиск обґрунтований тим, що картки бідних громадян, зокрема пенсіонерів, часто використовуються для проведення нелегальних операцій, у тому числі для фінансування російської агентури, тероризму чи злочинних груп.

"І дійсно, за невелику плату багато українців віддають "в борг" картки, якими користуються для проведення незаконних операцій. Такі дії зменшать ризик цих операцій", — зазначив економіст.

Савченко також додав, що для здійснення операцій на більші суми достатньо буде задекларувати свій дохід, показавши, що зарплата перевищує встановлені ліміти або що кошти отримані від продажу майна. В такому випадку обмеження не застосовуватимуться.

Які наслідки матимуть нові обмеження на перекази

Експерт зазначає, що нові обмеження на перекази можуть призвести до додаткової банківської бюрократії. Також досі немає єдиного рішення щодо контролю таких операцій. Очевидно, що це підштовхне людей до використання готівки та криптовалюти, що, безумовно, не сприятиме розвитку економіки України.

Раніше ми писали, що українців чекають важливі зміни на початку 2025 року, що стосуються карткових переказів. 10 грудня найбільші банки України підписали меморандум, який вимагає від фінансових установ впровадження нових методів моніторингу клієнтів.

Також ми розповідали, що деякі громадяни мають можливість отримати 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" через банки. Це буде корисно для людей старшого віку, які не користуються застосунком "Дія", а також опікунам неповнолітніх дітей.