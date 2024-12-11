По переводам украинцев банки ужесточают контроль – какие последствия

Человек вводит данные карты. Фото: Pexels

Современную жизнь трудно представить без привычных нам переводов с карты на карту. Это быстрый и удобный способ послать деньги своим родным и близким. Однако большинство украинцев даже не задумываются о том, что банки устанавливают определенные ограничения на такие операции. А в 2025 году финансовый мониторинг этих учреждений станет более жестким.

О том, какие последствия будет иметь меморандум между Нацбанком и финансовыми учреждениями, предусматривающий введение более строгих лимитов на переводы через банки, рассказал экономист Александр Савченко в эфире "Ранок.Live".

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По мнению эксперта, новые ограничения на карточные переводы снизят вероятность незаконных операций, но могут привести к росту популярности наличных расчетов и платежей криптовалютой.

Александр Савченко подметил, что в Украине ежемесячно наблюдается давление на размер операций. Это происходит со стороны:

Нацбанку;

Министерства финансов;

налоговой службы

А на них в свою очередь давит Евросоюз. При этом в ЕС порог начинается от 10 тысяч евро, а в Украине эти суммы значительно меньше.

По его словам, это давление обосновано тем, что карточки бедных граждан, в том числе пенсионеров, часто используются для проведения нелегальных операций, для финансирования российской агентуры, терроризма или преступных групп.

"И действительно, за небольшую плату многие украинцы отдают "взаймы" карточки, которыми пользуются для проведения незаконных операций. Такие действия снизят риск этих операций", — отметил экономист.

Савченко также добавил, что для совершения сделок на большие суммы достаточно будет задекларировать свой доход, показав, что зарплата превышает установленные лимиты или что средства получены от продажи имущества. В таком случае ограничения не будут применяться.

Какие последствия будут иметь новые ограничения на переводы

Эксперт отмечает, что новые ограничения на переводы могут привести к дополнительной банковской бюрократии. Также до сих пор нет единого решения по контролю таких операций. Очевидно, что это подтолкнет людей к наличности и криптовалюте, что, безусловно, не будет способствовать развитию экономики Украины.

Ранее мы писали, что украинцев ожидают важные изменения в начале 2025 года, касающиеся карточных переводов. 10 декабря крупнейшие банки Украины подписали меморандум, требующий от финансовых учреждений внедрения новых методов мониторинга клиентов.

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