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Контроль за ФЛП усиливается — что будут проверять банки

11 декабря 2024 16:50
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Банки утвердили новые критерии проверки ФЛП — к чему готовиться предпринимателям
Девушка работает в офисе. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине планируется усилить контроль за финансами, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов среди физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В первую очередь внимание будет уделено резкому увеличению количества операций, достижению лимитов, дроблению переводов и значительным денежным поступлениям.

Эти нововведения предусмотрены в меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".

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Какие изменения подготовили для ФЛП

В документе, подписанном 10 декабря, отмечено, что банки должны использовать новые критерии для определения рискованных ФЛП. К таким показателям относятся:

  • резкое увеличение количества сделок на счете;
  • нулевой остаток средств на начало и конец дня;
  • дробление платежей, в том числе круглыми суммами.

Особый контроль введут для ФЛП первой группы, которым меньше полугода. Они будут под усиленным мониторингом. Для ФЛП второй и третьей групп банки будут применять индивидуальный подход оценки рисков.

Какие процессы планируют автоматизировать

Планируется внедрение автоматических проверок доходов клиентов с помощью государственных баз данных и обмена информацией между банками. Основное внимание будет уделяться:

  • оплате услуг, стоимость которых трудно оценить;
  • большому количеству операций на счетах новых ФЛП;
  • быстрому достижению предельного дохода за 2-3 месяца;
  • использованию одного платежного терминала несколькими предпринимателями;
  • крупным денежным переводам от юридических лиц или других предприятий.

Цель этих изменений минимизировать возможности уклонения от налогов и легализации незаконных доходов. Особое внимание уделяют схемам, когда средний и крупный бизнес разделяют на множество ФЛП. Ожидается, что новые правила помогут в борьбе с подобными схемами.

Ранее мы писали, что с января 2025 года физические лица-предприниматели обязаны будут платить военный сбор и единый социальный взнос. Для ФЛП без дохода это станет серьезным финансовым ударом, ведь раньше они пользовались военной льготой.

Также мы рассказывали, что переводы с карты на карту — это привычное дело для большинства украинцев, но мало кто задумывается над ограничениями, которые банки накладывают на такие операции. С 2025 года финансовый мониторинг в Украине станет более жестким.

ФЛП закон банки нарушения проверки

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