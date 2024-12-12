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Проверка ФЛП по-новому — к чему готовиться предпринимателям

12 декабря 2024 11:09
Елизавета Супивская - редактор
Банки будут по-новому проверять ФЛП — какие критерии мониторинга
Рабочий стол и налоговые документы. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В Украине не утихают обсуждения меморандума, подписанного несколькими крупнейшими банками и к которому в перспективе планируют приобщиться другие участники финансового рынка. Изменения предусмотрены как для физических лиц, так и для предпринимателей. Причем для ФЛП нововведений больше.

Что ждет представителей бизнеса, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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Изменения для ФЛП

К физическим лицам-предпринимателям банки будут применять риск-ориентированный подход. Усиление контроля ощутят представители 1 группы единого налога, которым не исполнилось шести месяцев. Их бизнес-деятельность будут изучать при установлении деловых отношений, а также проводить мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода.

Что касается ФЛП на общей системе налогообложения и других группах единого налога, к ним будут применять индивидуальный подход к оценке рисков. Плюс в меморандуме обозначили индикаторы, обнаружение которых может привести к усиленному мониторингу:

  • резкое увеличение операций по счету ФЛП от различных контрагентов (ФЛ, ФЛП);
  • нулевой остаток на счету по состоянию на начало и конец дня;
  • нетипичное увеличение количества входящих операций на счет ФЛП от физических лиц в день, что не соответствует особенностям ведения бизнеса;
  • дробление переводов разными суммами от или на одного контрагента в течение месяца (если это не предусмотрено бизнес-моделью).

"Не ожидал, что новые ограничения по банковским операциям будут так быстро. Кроме того, меморандумом предусмотрено усиление финансового мониторинга для ФЛП и увеличение усилий по выявлению групп связанных между собой компаний. Это может повлечь некоторые неудобства клиентам банков, в частности с предоставлением подтверждающих документов", — отметил Михаил Смокович.

То есть украинцам придется чаще общаться с банком, если они хотят пользоваться всеми деньгами, заработанными в процессе предпринимательской деятельности (речь именно о денежных переводах с карты на карту и по реквизитам IBAN). К примеру, ФЛП будут регулярно подавать налоговые декларации, чтобы подтвердить свой доход и увеличить установленный лимит.

По мнению эксперта, большинство граждан вообще не заметят изменений, ведь не отправляют на карточки других физических лиц более 50 000 грн в месяц. О 150 000 грн и говорить нечего, учитывая среднемесячный доход по Украине. Поэтому налоговый консультант призвал население дождаться реализации нововведений и посмотреть, как будут работать новые нормы, прежде чем делать выводы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП ждут другие изменения в 2025 году. Представители бизнеса начнут платить военный сбор и единый социальный взнос, что может оказать сильное влияние на доходы предпринимателей. Размер ВС зависит от группы единого налога, а ЕСВ одинаковый для всех.

Также мы писали, что ФЛП на упрощенной системе имеют определенные налоговые привилегии, если были мобилизованы. В частности их освобождают от представления деклараций и уплаты единого налога, но существуют определенные требования, которые необходимо выполнить.

ФЛП деньги банки проверки предприниматели

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