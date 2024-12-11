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Податкові привілеї для демобілізованих ФОПів — що потрібно знати

11 грудня 2024 16:17
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Воєнний стан і податки — що робити демобілізованому ФОПу 3 групи
Українські гроші у кишені військової форми. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Фізична особа-підприємець (ФОП) на спрощеній системі оподаткування 3 групи, яка була мобілізована під час дії воєнного стану, може бути звільнена від подання податкових декларацій і сплати єдиного податку за період мобілізації. Однак для цього необхідно виконати низку вимог.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які дії потрібно виконати, щоб не подавати податкову декларацію.

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Як отримати звільнення від податкових обов'язків

Відповідно до пункту 25 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (ПКУ), звільнення можливе за умови подання заяви до органу контролю за місцем податкової реєстрації та копії військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу під час мобілізації.

Ці документи повинні бути подані у строки, визначені законодавством. Якщо заяву не було подано вчасно, то після демобілізації ФОП має виконати свої податкові обов'язки протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Що робити, якщо під час мобілізації отримувався дохід

У разі, якщо ФОП отримував дохід під час мобілізації, але не подав заяву на звільнення від сплати податків, він зобов'язаний:

  • подати податкові декларації;
  • сплатити єдиний податок протягом 60 календарних днів після першого дня місяця, що слідує за місяцем відновлення можливості виконувати податкові обов'язки.

Якщо ФОП перебував на лікуванні чи реабілітації після демобілізації, документи на звільнення від податків можуть бути подані протягом 10 днів після завершення лікування. Цей пункт забезпечує додатковий захист для мобілізованих підприємців, які потребують часу на відновлення.

У період до припинення або скасування воєнного стану платники податків звільняються від відповідальності за виконання своїх податкових обов'язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану відповідно до абзацу першого пп. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX ПКУ.

Це означає, що якщо платник податків не може своєчасно виконати свої податкові обов'язки, особливо щодо дотримання термінів сплати податків, вони можуть бути виконані протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості.

На період воєнного стану діє низка спеціальних норм, зокрема, перелік підстав для звільнення від податкових обов'язків визначено у Порядку №225.

Нагадаємо, з наступного року ФОПи будуть зобов'язані сплачувати військовий збір та єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Загальна сума податків залежатиме від доходу, оскільки від отриманих коштів сплачуються відсотки.

Також ми писали, що ФОПи в Україні мають право на пенсії. Розмір виплат залежить від тривалості страхового стажу та розміру внесків, які сплачувалися протягом підприємницької діяльності.

декларація ФОП податки воєнний стан підприємці демобілізація

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