Военное положение и налоги — что делать демобилизованному ФЛП 3 группы

Украинские деньги в кармане военной формы. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения 3 группы, которое было мобилизовано во время действия военного положения, может быть освобождено от подачи налоговых деклараций и уплаты единого налога за период мобилизации. Однако для этого необходимо выполнить ряд требований.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие действия нужно выполнить, чтобы не представлять налоговую декларацию.

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Как получить освобождение от налоговых обязанностей

Согласно пункту 25 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (НКУ), увольнение возможно при условии подачи заявления в орган контроля за местом налоговой регистрации и копии военного билета или другого документа, подтверждающего призыв на военную службу во время мобилизации.

Эти документы должны быть представлены в сроки, определенные законодательством. Если заявление не было подано в срок, то после демобилизации ФЛП должен выполнить свои налоговые обязанности в течение 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Что делать, если при мобилизации получался доход

В случае, если ФЛП получал доход при мобилизации, но не подал заявление на освобождение от уплаты налогов, он обязан:

представить налоговые декларации;

уплатить единый налог в течение 60 календарных дней после первого дня месяца, который следует за месяцем возобновления возможности выполнять налоговые обязанности.

Если ФЛП находился на лечении или реабилитации после демобилизации, документы на освобождение от налогов могут быть поданы в течение 10 дней после завершения лечения. Этот пункт обеспечивает дополнительную защиту для мобилизованных предпринимателей, нуждающихся во времени на восстановление.

В период до прекращения или отмены военного положения налогоплательщики освобождаются от ответственности за выполнение своих налоговых обязанностей в течение 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения в соответствии с абзацем первым пп. 69.1 п. 69 подразд. 10 разд. XX НКУ.

Это означает, что если налогоплательщик не может своевременно выполнить свои налоговые обязанности, особенно по соблюдению сроков уплаты налогов, они могут быть выполнены в течение 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем возобновления такой возможности.

В период военного положения действует ряд специальных норм, в частности, перечень оснований для освобождения от налоговых обязанностей определен в Порядке №225.

Напомним, со следующего года ФЛП будут обязаны платить военный сбор и единый социальный взнос (ЕСВ). Общая сумма налогов будет зависеть от дохода, поскольку от полученных денежных средств уплачиваются проценты.

Также мы писали, что ФЛП в Украине имеют право на пенсии. Размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и размера взносов, уплачиваемых в течение предпринимательской деятельности.