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Неприємний підрахунок — якій групі ФОП буде найважче з податками

6 грудня 2024 12:54
Єлизавета Супівська - редактор
Нові податки для ФОП 1, 2 і 3 групи – хто постраждає найбільше
Купюра 1 000 грн у руках. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Фізичні особи-підприємці стикнуться з новими податками у 2025 році. З 1 січня для ФОПів запровадять військовий збір, який може негативно вплинути на доходи представників бізнесу. Причому комусь буде найважче платити податки, враховуючи специфіку діяльності та потенційні прибутки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка група ФОП найбільше постраждає від підвищення податкового навантаження.

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Підприємці 1 групи спрощеної системи можуть займатися виключно роздрібним продажем товарів на ринках та/або надавати побутові послуги населенню (працівники індустрії краси, фотографи, няні, прибиральниці тощо). Згідно з законом, ФОПи сплачують:

  • 10% від мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб (302,8 грн щомісяця);
  • єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної зарплати (МЗП) на 1 січня календарного року (1 760 грн у 2025 році).

Новий військовий збір становитиме 10% від МЗП, тобто 800 грн щомісяця. Враховуючи, що обов’язкову сплату ЄСВ повернуть наступного року для всіх фізичних осіб-підприємців, то загальне податкове навантаження на 1 групу складе 2 862,8 грн на місяць. Погодьтеся, це набагато більше, ніж 302,8 грн, що ФОПи сплачували у 2024 році (єдиний соціальний внесок поки добровільний).

Представники 2 групи спрощеної системи можуть виробляти і продавати товари. Часто онлайн-магазини в соціальній мережі Instagram функціонують на 2 групі. Податки складаються з 20% від мінімальної зарплати (1 600 грн на місяць у 2025 році) та ЄСВ (1 760 грн). Плюс ще 10% від МЗП як військовий збір. Таким чином, наступного року ФОПи платитимуть 4 160 грн щомісяця.

Що стосується підприємців 3 групи, то для них ситуація найпростіша. Військовий збір становитиме 1% від доходу, тобто загальна ставка — 6% (плюс 5% єдиного податку). Проте ФОПи можуть взагалі нічого не платити за звітний період, якщо в ньому не було доходу. Тож їм доведеться витрачати лише 1 760 грн єдиного соціального внеску.

Враховуючи вищевказане, найскладніше буде представникам 2 групи, бо їхні місячні фінансові втрати складатимуть орієнтовно 100 доларів (за груднем курсом). Бізнес в Україні не завжди приносить великі прибутки: якщо онлайн-магазин в Instagram заробить за 4 тижні 3 000-4 000 грн, то навіть не зможе покрити податкові витрати.

В такому випадку рекомендується перевестися на 3 групу, якщо дозволяють обрані КВЕДи. Тоді платіж на місяць дорівнюватиме 6% від доходу плюс ЄСВ (із суми заробітку 4 000 грн доведеться заплатити 240 + 1 760 = 2 000 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть поєднувати офіційне працевлаштування з веденням підприємницької діяльності, аби збільшити свої доходи. Закон не забороняє одночасно бути найманим працівником і ФОПом. Навіть існують певні податкові пільги.

Також ми писали, що через збільшення податків у грудні зарплати українців зменшаться. Бо тепер роботодавці утримуватимуть не 1,5% військового збору, а 5%. Це негативно вплине на розмір грошового забезпечення, яке віддаватимуть працівникам "на руки".

ФОП податки гроші підприємці військовий збір

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