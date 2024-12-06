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Горький подсчет — какой группе ФЛП будет тяжелее всего с налогами

6 декабря 2024 12:54
Елизавета Супивская - редактор
Новые налоги для ФЛП 1, 2 и 3 группы – кто пострадает больше всего
Купюра 1 000 грн в руках. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Физические лица-предприниматели столкнутся с налогами в 2025 году. С 1 января для ФЛП введут военный сбор, который может негативно повлиять на доходы представителей бизнеса. Причем кому-то будет труднее всего платить налоги, учитывая специфику деятельности и потенциальные прибыли.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая группа ФЛП больше всего пострадает от повышения налоговой нагрузки.

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Новые налоги для ФЛП

Предприниматели 1 группы упрощенной системы могут заниматься исключительно розничной продажей товаров на рынках и предоставлять бытовые услуги населению (сотрудники индустрии красоты, фотографы, няни, уборщицы и т.п.). Согласно закону, ФЛП платят:

  • 10% от минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц (302,8 грн ежемесячно);
  • единый социальный взнос — 22% от минимальной зарплаты (МЗП) на 1 января календарного года (1 760 грн в 2025 году).

Новый военный сбор составит 10% МЗП, то есть 800 грн ежемесячно. Учитывая, что обязательную уплату ЕСВ вернут в следующем году для всех физических лиц-предпринимателей, общая налоговая нагрузка на 1 группу составит 2 862,8 грн в месяц. Согласитесь, это гораздо больше, чем 302,8 грн, что ФЛП платили в 2024 году (единый социальный взнос пока добровольный).

Представители 2 группы упрощенной системы могут производить и продавать товары. Зачастую онлайн-магазины в социальной сети Instagram функционируют на 2 группе. Налоги состоят из 20% от минимальной зарплаты (1 600 грн в месяц в 2025 году) и ЕСВ (1 760 грн). Плюс еще 10% от МЗП как военный сбор. Таким образом, в следующем году ФЛП будет платить 4 160 грн ежемесячно.

Что касается предпринимателей 3 группы, то для них ситуация самая простая. Военный сбор составит 1% дохода, то есть общая ставка — 6% (плюс 5% единого налога). Однако ФЛП могут вообще ничего не платить за отчетный период, если в нем не было дохода. Поэтому им придется тратить всего 1 760 грн единого социального взноса.

Учитывая вышеуказанное, сложнее всего будет представителям 2 группы, ведь их месячные финансовые потери будут составлять ориентировочно 100 долларов (по декабрю курсу). Бизнес в Украине не всегда приносит большую прибыль: если онлайн-магазин в Instagram заработает за 4 недели 3 000-4 000 грн, то даже не сможет покрыть налоговые расходы.

В таком случае рекомендуется перевестись на 3 группу, если разрешают выбранные КВЭД. Тогда платеж в месяц будет равен 6% дохода плюс ЕСВ (из суммы заработка 4 000 грн придется заплатить 240 + 1 760 = 2 000 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут совмещать официальное трудоустройство с ведением предпринимательской деятельности, чтобы увеличить свои доходы. Закон не запрещает одновременно быть наемным сотрудником и ФЛП. Даже есть определенные налоговые льготы.

Также мы писали, что из-за увеличения налогов в декабре зарплаты украинцев уменьшатся. Теперь работодатели будут удерживать не 1,5% военного сбора, а 5%. Это негативно повлияет на размер денежного довольствия, получаемого "на руки".

ФЛП налоги деньги предприниматели военный сбор

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