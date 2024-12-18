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Податки 2025 — скільки треба платити за найманих працівників

18 грудня 2024 09:52
Єлизавета Супівська - редактор
Податки за найманих працівників – які ставки і суми у 2025 році
Українські гривні в руках. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Державний бюджет на 2025 рік уже затвердили, отже підприємцям відомі основні показники для розрахунку податків — мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум для працездатних осіб. Наймаючи працівників, необхідно розуміти, що за них доведеться щомісяця сплачувати податки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми податків за працівників у 2025 році.

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Які податки треба платити

Підприємці, які мають найманих працівників, повинні регулярно утримувати з їх зарплати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Плюс вони зі своєї кишені сплачують єдиний соціальний внесок у Пенсійний фонд для нарахування страхового стажу. Суми залежать від доходу співробітника і становлять у 2025 році:

  • ПДФО — 18%;
  • військовий збір — 5%;
  • ЄСВ — 22%.   

Наприклад, якщо людина заробляє мінімальну ставку, тобто 8 000 грн на місяць, то з цієї суми роботодавець повинен забрати 1 440 грн податку на доходи фізичних осіб і 400 грн військового збору. За власний кошт йому треба відрахувати 1 760 грн єдиного соціального внеску. Отже загальна сума податку за одного найманого працівника у 2025 році становитиме мінімум 3 600 грн.

Зауважимо, окрім податків за найманих працівників, ФОПи повинні сплачувати кошти в бюджет і за себе. У 2025 році з’явиться обов’язок відраховувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (для підприємців спрощеної системи 1 та 2 групи) чи 1% від доходу (для представників 3 групи). Плюс скасують воєнну пільгу, яка дозволяла не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, автовласники стикнулися з новими правилами оподаткування прибутку від продажу транспортних засобів. З 1 грудня кошти від продажу другої автівки підлягають оподаткуванню військовим збором за ставкою 5% плюс ПДФО в розмірі 5%.

Також ми писали, що деяким підприємцям потрібно сплачувати 15% єдиного податку. Це стосується представників усіх груп у разі перевищення встановленого річного ліміту доходу. Суму, яка вийшла за межі ліміту, потрібно оподаткувати вищою ставкою ЄП.

ФОП робота податки гроші працівники

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